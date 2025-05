Após alta do PIB puxada pelo agro, Alckmin prevê safra 10% maior e queda nos preços Ao ser questionado sobre a queda da indústria, o vice-presidente afirmou ser algo ‘cíclico’ e mencionou resultados positivos anteriores Economia|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 30/05/2025 - 16h01 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h21 ) twitter

Alckmin projeta crescimento da safra e queda nos preços Cadu Pinotti/Agência Brasil - 30/05/2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) comentou nesta sexta-feira (30) o índice trimestral do PIB (Produto Interno Bruto), que cresceu 1,4% em relação ao final de 2024. O resultado, puxado pelo agro, deve ser acompanhado de um crescimento de mais de 10% da safra, o que deve desacelerar os preços, segundo Alckmin.

“O clima está muito bom, então, a safra deve ser recorde. Nós deveremos ter aí mais de 10% de crescimento da safra, e a boa notícia para a economia: com a safra maior, o preço deve cair para o consumidor”, disse, em conversa com jornalistas.

Nos dados divulgados nesta sexta pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a agropecuária teve alta de 12,2% nos três primeiros meses de 2025. Já a indústria teve queda de 0,1%.

Ao responder sobre o motivo da desaceleração da indústria, Alckmin minimizou o cenário e focou nos resultados positivos do último ano.

“Isso é cíclico. Nós tivemos um crescimento grande da indústria no ano passado. O PIB cresceu 3,4%. A indústria de transformação cresceu 3,8%. Se pegar, por exemplo, a área automotiva, o mundo ano passado cresceu 2%. Brasil cresceu 9,7%. Cinco vezes a média mundial. Indústria de bens duráveis, geladeira, fogão, máquina de lavar, linha branca cresceu também forte. Então nós já estávamos no patamar mais alto” pontuou.

Mudanças no IOF

O vice-presidente também falou sobre o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que tem enfrentado rejeição pelo Congresso Nacional. Para Alckmin, os recursos arrecadados com a medida são necessários para conter os juros e manter o déficit zero.

“É necessário o recurso. Essa medida do IOF é exatamente para evitar aumento ainda maior da taxa de juros e até ajudar que ela possa cair mais depressa. E, portanto, manter o déficit zero do ponto de vista fiscal”, disse.

Ele reforçou também que o governo se mantém otimista com a proposta, apesar de estar preocupado com o valor alto da taxa Selic.

“Se houver uma proposta melhor, há que se discutir. Mas o recurso é necessário e foi bastante discutido. É uma proposta importante. Nós estamos otimistas. Eu acho que o Brasil tem tudo para poder ter um crescimento melhor ainda este ano. O que nos preocupa é a taxa de juros muito elevada”, reforçou.

*Sob supervisão de Bruna Lima

