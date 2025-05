Fraude no INSS: Dataprev descarta ação hacker após falha no atendimento a aposentados Segundo Correios, instabilidade no sistema ocorreu pelo grande número de acessos pela manhã; atendimento foi normalizado Brasília|Do R7, em Brasília 30/05/2025 - 14h02 (Atualizado em 30/05/2025 - 14h06 ) twitter

Aposentada é atendida em uma agência dos Correios Antonio Cruz/Agência Brasil/30.05.2025

A Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) informou nesta sexta-feira (30) que o atendimento aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) nas agências dos Correios está ocorrendo normalmente. Mais cedo, os sistemas do governo federal apresentaram lentidão no primeiro dia de atendimento presencial para quem teve descontos nos benefícios.

Em nota, a Dataprev afirmou que o sistema passou por uma instabilidade durante a manhã, mas que não foram identificados incidentes na segurança. Segundo o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, havia a possibilidade de um suposto ataque hacker.

“O sistema desenvolvido pela Dataprev para ser utilizado pelos Correios durante esses atendimentos passou por uma instabilidade devido aos ajustes de regras de operação entre as redes da empresa e dos Correios. A situação foi rapidamente resolvida pelas equipes técnicas de ambas as empresas. Ressalta-se que não foi identificado nenhum incidente de segurança no processo”, informou.

A empresa é responsável por operar os sistemas de tecnologia da informação que dão suporte à gestão e execução de políticas públicas do governo.

Segundo Messias, a instabilidade no sistema ocorreu em todo o país.

“Nos informaram que houve um pequeno problema de instabilidade, é possível que esteja tendo algum tipo de ataque hacker. Mas a Dataprev já está nesse momento trabalhando. E a informação que eu tenho é que o restabelecimento já está previsto para cerca de 10, 15 minutos”, disse Messias, que foi a uma agência dos Correios em Brasília para acompanhar o início dos atendimentos a beneficiários do INSS.

As agências dos Correios começaram nesta sexta a atender os aposentados e pensionistas vítimas de descontos irregulares no INSS. A medida foi adotada para atender o público que não consegue ter acesso pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Ao todo, 4.730 agências foram habilitadas em todo o país.

Para saber qual a agência mais próxima, acesse o link com a lista completa de unidades participantes. Também é possível conferir a lista das agências no site dos Correios e pela central telefônica 135. Os atendentes passaram por treinamento para garantir o suporte aos aposentados.

Em nota, os Correios informaram que a instabilidade se deu pelo grande número de acessos pela manhã, que foi “entendido como ataque pelo sistema de segurança”. No entanto, segundo eles, o atendimento foi normalizado por volta das 10h.

