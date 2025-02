Dólar cai para R$ 5,94 e fecha abaixo de R$ 6 pela primeira vez em mais de um mês Redução consecutiva ocorre em meio as expectativas dos mercados globais sobre as medidas tarifárias de Donald Trump Economia|Do R7, com informações do Estadão Conteúdo 22/01/2025 - 17h17 (Atualizado em 22/01/2025 - 18h38 ) twitter

Moeda teve quedas consecutivas Valter Campanato/Agência Brasil

Depois de mais de um mês operando acima de R$ 6 , o dólar fechou esta quarta-feira (22) em queda, cotado a R$ 5,94, uma variação de 1,40%. A redução consecutiva ocorre em meio as expectativas dos mercados globais sobre as medidas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , empossado na segunda-feira (20). A última vez que a moeda fechou abaixo de R$ 6 foi em dezembro.

Apesar da promessa de altas taxas para países como a China e União Europeia, os impostos anunciados foram menores do que o esperado. Nesta terça-feira (21), o republicano disse estar considerando uma tarifa de 10% sobre produtos chineses, argumentando que o fentanil, substância altamente letal, está sendo enviado da China para os EUA por meio de países como México e Canadá.

Durante a campanha, o presidente chegou a dizer que taxaria produtos importados em até 60%, o que gerou uma tensão na diplomacia global, principalmente com a China. No caso do Canadá, Trump indicou uma taxa de 25%.

Não seria a primeira vez que os Estados Unidos imporiam taxas a outros países. No seu primeiro mandato, em 2018, Trump decidiu aplicar tarifas às importações de produtos chineses, e como retaliação a China também chegou a anunciar novos impostos aos americanos. Com a necessidade de novos mercados, os governos chinês e brasileiro estreitaram as parcerias comerciais.

Desde que Trump assumiu o comando da presidência, o dólar vem operando em queda. Pela manhã, a moeda norte-americana registrou às 10h59 mínima de R$ 5,9880 (queda de 0,71%) no mercado à vista.