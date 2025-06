Pix automático: entenda as regras e como empresas e clientes podem aderir Além de oferecer mais praticidade para consumidores, a funcionalidade pode aumentar a conversão de pagamentos para empresas Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 16/06/2025 - 07h44 (Atualizado em 16/06/2025 - 07h51 ) twitter

Veja como configurar e as regras para empresas e consumidores Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

A partir desta segunda-feira (16), entra em operação o Pix Automático, nova funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. A ferramenta permite o pagamento automático de contas recorrentes — como luz, água, mensalidades escolares, condomínio, academia e assinaturas — com apenas uma autorização inicial do cliente.

A proposta é substituir o tradicional débito automático e oferecer uma alternativa ao uso do cartão de crédito em serviços periódicos, com a vantagem de ser mais simples, acessível e barato.

Como funciona o Pix Automático?

A adesão é feita uma única vez. Após autorizar a cobrança via app ou QR Code, o cliente não precisa repetir o processo a cada nova fatura. A cobrança será feita automaticamente no vencimento, direto da conta do pagador.

No entanto, para que a opção esteja disponível, é preciso que a empresa fornecedora do serviço tenha habilitado a função de cobrança via Pix Automático no banco ou instituição financeira com a qual opera.

Empresas: como começar a usar o Pix Automático?

Empresas de todos os tamanhos — inclusive MEIs — podem aderir ao serviço. Para isso, é necessário:

Estar em operação há pelo menos seis meses (critério definido pelo Banco Central para evitar fraudes);

Contratar o Pix Automático com o banco ou instituição financeira de preferência.

Inicialmente, a funcionalidade está disponível para empresas correntistas de Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco, desde que os clientes também sejam dessas instituições. A partir do dia 16, o serviço passa a funcionar entre instituições diferentes, conforme cronograma do Banco Central.

Qual a diferença entre o Pix Automático e o débito automático?

Enquanto o débito automático exige um convênio da empresa com cada banco onde o cliente tenha conta, o Pix Automático funciona de forma integrada entre instituições. Ou seja, uma empresa pode receber pagamentos automáticos de qualquer cliente, independentemente do banco.

Além disso, o Pix Automático pode ser mais vantajoso para pequenas e médias empresas, por não exigir múltiplos acordos com bancos diferentes.

Haverá custo para empresas?

Sim, as instituições financeiras poderão cobrar tarifas das empresas pelo uso do serviço — assim como fazem hoje com o débito automático. A expectativa, no entanto, é que o custo seja menor. Importante: clientes não podem ser cobrados pelo uso do Pix, segundo regras do Banco Central.

Como será feita a autorização?

A autorização do cliente poderá ser feita de três formas:

Via QR Code apresentado pela empresa;

Pelo site ou app do provedor de serviço;

Diretamente pelo aplicativo do banco onde o cliente mantém conta.

Quem se beneficia com a novidade?

Segundo o Banco Central, o Pix Automático também é uma forma de inclusão financeira: cerca de 60 milhões de brasileiros que não têm acesso ao cartão de crédito poderão assinar serviços de streaming e pagar outras contas recorrentes com mais facilidade.

Além de oferecer mais praticidade para consumidores, a funcionalidade pode aumentar a conversão de pagamentos para empresas, por evitar esquecimentos ou inadimplência por atrasos.

