'Precisamos fazer ajustes fiscais mais robustos sem tirar direito de ninguém', diz Tebet Questionada sobre prioridades do governo para o Congresso neste ano, ministra do Planejamento destacou agenda microeconômica Economia|Do Estadão Conteúdo 25/03/2025 - 12h33 (Atualizado em 25/03/2025 - 12h33 )

Ministra destacou feitos do governo atual, frisando que é uma gestão de frente ampla Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira (25) que será preciso fazer ajustes fiscais mais robustos no futuro, resguardando direitos. Ela participou do programa Bom Dia, Ministra, da EBC. “Não precisa tirar um direito, porque tem tanta gordura para fazer. Agora, lembrando, dependemos de parceria do Congresso Nacional, porque quando apresentamos as medidas, o Congresso tem que estar com vontade de votar”, afirmou.

“Nós estamos perto de um processo eleitoral, aí fica mais difícil. Acho que a janela para as grandes mudanças estruturais no ajuste acabarão ficando para a pós-eleição de 2026″, avaliou a ministra.

Questionada sobre as prioridades do governo para o Congresso neste ano, Tebet destacou a agenda microeconômica.

A ministra ainda mencionou feitos do governo atual, frisando que é uma gestão de frente ampla, e que obteve bons resultados em pouco tempo de gestão.