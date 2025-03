Restituição do Imposto de Renda começa a ser pago em maio; veja calendário Primeiro lote deve ser pago em 30 de maio, mesma data do prazo final para entrega das declarações Economia|Do R7 12/03/2025 - 16h49 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h49 ) twitter

Novas regras foram anunciadas nesta quarta Marcello Casal JrAgência Brasil

A partir desta segunda-feira (17), contribuintes poderão entregar as declarações do Imposto de Renda , com o prazo final até 30 de maio. Com isso, a Receita Federal inicia o calendário das restituições, que consiste na devolução dos valores pagos a mais ao longo do ano. Segundo o órgão, o primeiro lote de restituição será pago no dia 30 de maio (veja o calendário completo).

A partir desta data, para consultar a situação, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

A consulta pode ser feita ainda pelo aplicativo para tablets e smartphones, diretamente nas bases da Receita Federal, com informações sobre liberação das restituições e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Com as novas regras, a Receita estabeleceu prioridades no recebimento daqueles que, simultaneamente, utilizaram a pré-preenchida e optou pelo recebimento da restituição via PIX.

Primeiro lote: 30 de maio;

Segundo lote: 30 de junho;

Terceiro lote: 31 de julho;

Quarto lote: 29 de agosto; e

Quinto e último lote: 30 de setembro