Motta diz que Haddad precisa de mais 'apoio interno' do governo Presidente da Câmara defendeu agenda apresentada pelo Ministério da Fazenda por 'desempenho econômico' Brasília|Lis Cappi e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/03/2025 - 12h55 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h18 )

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) Fátima Meira/Enquadrar/Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta quarta-feira (12). que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisa de mais apoio interno do governo. Segundo o parlamentar, a agenda apresentada por Haddad tem recebido mais apoio externo do que dentro da própria Esplanada de Lula.

“O ministro precisaria muito mais, às vezes, de apoio interno do que apoio externo. Porque a agenda dele era uma agenda aprovada, principalmente pelos partidos de Centro que têm uma preocupação muito grande com o desempenho econômico do país”, afirmou Motta no evento Brasil Summit, em Brasília.

A posição, dada a uma plateia que contava com parlamentares, governadores e executivos para debater o futuro econômico do país, também cobrou diálogo mais direto com o governo para garantir a responsabilidade fiscal e impacto econômico positivo.

“Nós precisamos cada vez mais nesse diálogo franco com o governo colocar que não dá mais para afastar decisões do governo com responsabilidade das despesas dos gastos públicos. Precisamos pontuar que não será possível promover uma política descontrolada, com uma taxa de juros subindo a cada reunião do Copom, com o dólar batendo os níveis que infelizmente vem batendo e com o cenário internacional desafiador”, disse.

Durane o discurso, Motta ainda afirmou que o país atualmente tem uma “taxa de juros que amedronta” e que esse ponto pode impactar investimentos no país.

“Basta ver essa alta de alimentos que tem penalizado principalmente quem está na ponta, quem ganha menos”, disse.