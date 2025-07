São Paulo libera R$ 1,5 bilhão em crédito para exportadores atingidos pelo tarifaço Pacote emergencial inclui ICMS acumulado e dobra linha de financiamento para empresas com foco no mercado externo Economia|Do R7, em Brasília 31/07/2025 - 15h28 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h28 ) twitter

Tarcísio afirmou que essa será a maior liberação de crédito da história de São Paulo Mônica Andrade/Governo do Estado de SP - 28.07.2025

O governo de São Paulo anunciou um pacote emergencial para apoiar exportadores afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A medida prevê a liberação de R$ 1,5 bilhão em créditos acumulados de ICMS, por meio do programa ProAtivo.

Além disso, haverá a ampliação da linha de crédito Giro Exportador, que passa de R$ 200 milhões para R$ 400 milhões.

Durante o anúncio, o governador Tarcísio de Freitas destacou a importância da ação diante do cenário desafiador para a indústria paulista. E afirmou que essa é a maior liberação de crédito da história de São Paulo.

“Estamos adotando medidas concretas para preservar a competitividade da nossa indústria e proteger o emprego e a renda dos paulistas. O crédito é fundamental para que os nossos empresários enfrentem esse momento desafiador com mais fôlego”, apontou.

A nova rodada do ProAtivo priorizará empresas exportadoras com créditos de ICMS aptos à transferência.

A intenção é garantir liquidez especialmente para companhias com produção de maior valor agregado, mantendo a competitividade internacional e reduzindo os impactos sobre a economia estadual.

Cada empresa poderá solicitar até R$ 120 milhões. Os valores aprovados serão liberados em até dez parcelas, com início em setembro.

Detalhamento nos próximos dias

As regras detalhadas para adesão serão publicadas no Diário Oficial do Estado nos próximos dias. Os pedidos deverão ser feitos pelo Sistema de Peticionamento Eletrônico da Sefaz-SP (Sipet), usando o formulário da 12ª rodada do programa.

O pacote também reforça a linha de financiamento Giro Exportador, operada pela Desenvolve SP em parceria com as secretarias da Fazenda e do Desenvolvimento Econômico.

As taxas começam em 0,27% ao mês, mais IPCA, com prazo de pagamento de até 60 meses e carência de um ano. Exportadores com negócios voltados ao mercado norte-americano podem solicitar o crédito diretamente no site www.desenvolvesp.com.br.

