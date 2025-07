São Paulo libera crédito de R$ 200 milhões para exportadores afetados por tarifas dos EUA Governo estadual lança linha de financiamento com juros subsidiados para mitigar impactos de tarifaço Economia|Do R7, em Brasília 23/07/2025 - 14h42 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h42 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Governo de São Paulo cria linha de crédito de R$ 200 milhões para exportadores afetados por tarifas dos EUA.

Iniciativa oferece financiamento com juros subsidiados e prazos mais longos.

Medida visa minimizar impactos da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, prevista para agosto.

Ações adicionais incluem liberação de créditos de ICMS e ampliação do Fundo Garantidor. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Objetivo do programa paulista é diminuir os efeitos da nova tarifa que pode ser aplicada pelo governo dos EUA Divulgação/Porto de Santos/Arquivo

Diante da escalada na tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, o governo de São Paulo anunciou a criação de uma linha de crédito de R$ 200 milhões voltada a empresas exportadoras.

A medida busca reduzir os impactos da tarifa de 50% imposta por Washington sobre produtos brasileiros, prevista para entrar em vigor em agosto, conforme detalhado pelo portal R7 na cobertura da crise entre os governos Lula e Trump.

Batizada de Giro Exportador, a linha oferece financiamento com juros subsidiados, prazos mais longos e carência estendida. A iniciativa foi desenvolvida pela Desenvolve SP, agência de fomento estadual, em parceria com as secretarias da Fazenda e do Desenvolvimento Econômico.

“Estamos disponibilizando ao empresariado paulista um conjunto de medidas para preservar a operação das empresas e os empregos gerados por elas”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

‌



Segundo ele, essa nova linha de crédito oferece condições facilitadas e taxas reduzidas “para garantir fôlego financeiro às empresas que podem ser impactadas por uma possível nova tarifa”, completou.

Como contratar o financiamento

A ação responde ao pacote tarifário anunciado pelo governo americano após o agravamento das relações diplomáticas com o Brasil. A tarifa anunciada por Trump afeta diretamente exportadores de bens industrializados e produtos com maior valor agregado, com impacto maior sobre a economia paulista.

‌



Condições do financiamento:

Taxas a partir de 0,27% ao mês + IPCA

Prazo total de até 60 meses

Carência de até 12 meses (inclusa no prazo total)

Limite de crédito de até R$ 20 milhões por empresa

Além da linha de crédito, o pacote inclui a liberação de créditos acumulados de ICMS e a ampliação do Fundo Garantidor, mecanismo que facilita o acesso a empréstimos com menor exigência de garantias.

‌



As solicitações podem ser feitas diretamente no site da Desenvolve SP: desenvolvesp.com.br.

