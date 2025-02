Saque do FGTS: 74% dos brasileiros usariam saldo bloqueado para pagar dívidas Segundo pesquisa feita pelo Real Time Big Data, com liberação do saldo a quem foi demitido, 91% sacariam o valor retido no fundo Economia|Do R7 26/02/2025 - 18h00 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h10 ) twitter

Medida deve beneficiar 12 milhões de pessoas e injetar R$ 12 bilhões na economia Joédson Alves/Agência Brasil - 8.8.2024

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (26) pelo Real Time Big Data sobre a liberação do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos mostrou que 74% dos brasileiros usariam os recursos para pagar dívidas, caso tenham direito ao benefício. Além disso, 14% fariam investimentos, e 12% usariam o dinheiro para outros fins.

A pesquisa foi feita com 1.200 entrevistados, entre os dias 25 e 26 de fevereiro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento tem um nível de confiança de 95%.

Segundo a pesquisa, 73% dos brasileiros não sabiam que o governo pretende liberar o saldo retido do FGTS para quem optou pelo saque-aniversário, contra 27% que já tinham conhecimento disso.

Pesquisa Real Time Big Data Arte/R7

“A pesquisa traz a comprovação de que a MP proposta pelo governo Lula tem alta densidade de aceitação popular, principalmente em função do fator do endividamento das pessoas e a pressa para o sanar, tendo em vista a alta preferência dos entrevistados em terem acesso imediato ao recurso. Cabe ressaltar, no entanto, a baixa adesão da informação na sociedade, que ainda tem pouco conhecimento sobre o assunto”, destacou o Real Time Big Data.

‌



Além disso, o levantamento mostrou que 91% sacariam o valor do FGTS caso a mudança sugerida pelo governo seja aprovada, enquanto 9% deixariam os recursos na conta do fundo.

Ainda segundo a pesquisa, 89% disseram ser a favor que trabalhadores tenham acesso imediato ao saldo total do FGTS ao serem demitidos, ao passo que 11% responderam ser contra.

‌



Pagamentos começam em março

Os pagamentos do saldo retido do FGTS para demitidos que aderiram ao saque-aniversário começam no dia 6 de março. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, nesta quarta-feira.

A medida provisória para permitir os pagamentos essa norma vai ser publicada na sexta-feira (28) e prevê duas etapas de pagamento. A primeira até o limite de R$ 3.000, que deve atingir 93% dos trabalhadores que podem ser beneficiados. O valor restante vai ser liberado em junho.

‌



A medida deve beneficiar 12 milhões de pessoas e injetar R$ 12 bilhões na economia.

O dinheiro vai ser depositado na conta bancária da pessoa. Quem não tem, deve procurar a Caixa Econômica Federal, segundo o ministro. Confira a divisão:

Nascidos entre janeiro e abril recebem dia 6 de março;

Nascidos de maio a agosto, no dia 7;

Nascidos de setembro a dezembro recebem dia 10 do mês que vem.

A nova medida vai beneficiar trabalhadores que foram demitidos entre janeiro de 2020 até a data da publicação da MP, e que, por terem aderido ao saque-aniversário, ficaram sem acessar o saldo do fundo.

Depois desse prazo, a regra volta ao normal. Quem optar pela modalidade e for demitido no futuro não terá acesso ao saldo, que vai permanecer retido.