Liberação do FGTS para trabalhador demitido é positiva, mas recurso deve ser utilizado com cautela

A economista e professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Carla Beni, avalia como positiva a liberação do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para demitidos que optaram pelo saque-aniversário. A nova regra deve ser anunciada pelo governo nesta terça-feira (25). Em entrevista ao Conexão Record News , a especialista afirma que a medida auxilia trabalhadores com necessidades imediatas, como a quitação de uma dívida.



Entretanto, Carla ressalta que, caso o trabalhador utilize o fundo de garantia para financiar um imóvel , por exemplo, é mais vantajoso aguardar uma redução na taxa básica de juros antes de sacar o benefício. A professora alerta também que a utilização do recurso pode ser preocupante no longo prazo, já que o valor não estará mais disponível no caso de uma urgência futura.