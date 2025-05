Tira-dúvidas IR 2025: como saber se estou na malha fina? Neste ano, todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 está obrigado a prestar contas com o Leão Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 09/05/2025 - 06h56 (Atualizado em 09/05/2025 - 06h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prazo para enviar a documentação termina no dia 30 de maio Joédson Alves/Agência Brasil/Arquivo

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 termina em 30 de maio. Neste ano, a obrigatoriedade se estende a quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024, um aumento em relação ao limite anterior de R$ 30.639,90.

A Receita Federal estima receber cerca de 46 milhões de declarações até o fim do prazo. Quem não entregar dentro do período estabelecido estará sujeito ao pagamento de multa, que varia de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido.

Caso o Fisco encontre alguma inconsistência na documentação, a declaração vai para a “malha fina”. Para saber se a sua declaração está na malha, acesse o e-CAC ou o app, com sua conta gov.br de nível prata ou ouro. Você pode ver se sua declaração está na malha e por qual motivo ela foi retida.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Se a declaração está na malha porque você cometeu algum erro no preenchimento ou deixou de informar alguma coisa, você pode fazer uma retificação da sua declaração, desde que ainda não tenha recebido um termo de intimação ou uma notificação de lançamento.

‌



Leia também: Imposto de Renda 2025: veja série do R7 para simplificar a declaração e evitar a malha fina

🦁 Imposto de Renda 2025

A expectativa é que a Receita Federal receba 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, prazo final para a entrega do documento.

‌



Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

“O valor da multa começa a ser contabilizado no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e para de contar na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal”, informou o órgão.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp