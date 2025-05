Tira-dúvidas IR 2025: quais os impactos fiscais para trabalhadores autônomos? Neste ano, todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 está obrigado a prestar contas com o Leão Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 13/05/2025 - 08h12 (Atualizado em 13/05/2025 - 08h14 ) twitter

Prazo para entregar a declaração deste ano acaba em 30 de maio Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 termina em 30 de maio. Neste ano, a obrigatoriedade se estende a quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024, um aumento em relação ao limite anterior de R$ 30.639,90.

Segundo a Receita Federal, é possível ver as possíveis pendências na malha no aplicativo oficial. Acessando com conta Gov.br de nível prata ou ouro, o contribuinte pode consultar eventuais pendências e as orientações sobre como resolvê-las.

Segundo a Comissão de Normas Técnicas da Área Tributária do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, as implicações fiscais, quanto ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) é o imposto mais comum que os freelancers e trabalhadores autônomos no Brasil devem pagar. Os rendimentos auferidos por esses profissionais, sejam eles originados de serviços prestados ou atividades comerciais, são tributados pelo IRPF. A alíquota varia segundo a faixa de renda, e os contribuintes devem fazer a declaração anualmente.

Para garantir uma gestão eficiente do IRPF, mantenha registros detalhados de todas as suas receitas e despesas relacionadas ao trabalho. Considere a contratação de um contador para auxiliar na preparação da declaração de imposto de renda. Esteja ciente dos prazos de declaração e evite atrasos para evitar multas.

‌



🦁 Imposto de Renda 2025

A expectativa é que a Receita Federal receba 46,2 milhões de declarações até 30 de maio.

“O valor da multa começa a ser contabilizado no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e para de contar na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal”, informou o órgão.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

