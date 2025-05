Tira-dúvidas IR 2025: posso receber a restituição por Pix? Neste ano, todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 está obrigado a prestar contas com o Leão Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 10/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 02h00 ) twitter

Primeiro lote da restituição deste ano será pago no dia 30 de maio Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 termina em 30 de maio. Neste ano, estão obrigados a declarar aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024 — um aumento em relação ao limite anterior, que era de R$ 30.639,90.

A Receita Federal estima receber cerca de 46 milhões de declarações até o fim do prazo. Quem não entregar a declaração no período estabelecido estará sujeito ao pagamento de multa, que varia de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido.

O primeiro lote da restituição será pago no próprio dia 30 de maio, data que também marca o fim do prazo para envio do documento. É possível receber a restituição via Pix, desde que a chave cadastrada seja o CPF do titular da declaração.

Chaves associadas a e-mails, números de telefone ou aleatórias não são aceitas para esse fim.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Caso a chave Pix (CPF do titular) não esteja associada a uma conta válida, o valor não será creditado.

Nessa situação, o contribuinte deverá reagendar o crédito da restituição com a Central de Atendimento do Banco do Brasil (4004-0001 para capitais ou 0800-729-0001 para as demais localidades), informando uma nova conta bancária válida.

🦁 Imposto de Renda 2025

A expectativa é que a Receita Federal receba 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, prazo final para a entrega do documento.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

“O valor da multa começa a ser contabilizado no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e para de contar na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal”, informou o órgão.

