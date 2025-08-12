‘Valores a receber’: brasileiros têm R$ 10,5 bilhões esquecidos em bancos; veja como resgatar Até fim de junho, sistema devolveu R$ 11,02 bilhões, de um total de R$ 21,59 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 12/08/2025 - 11h05 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h05 ) twitter

Sistema do Banco Central já devolveu R$ 11,02 bilhões Marcello Casal Jr./Agência Brasil - Arquivo

O total de dinheiro esquecido em instituições financeiras e bancos para ser resgatado pelos consumidores ultrapassou os R$ 10 bilhões. O SVR (Sistema de Valores a Receber) , do Banco Central, atualizou nesta terça-feira (12) o valor para devolução em R$ 10,56 bilhões.

Até o fim de junho, o sistema devolveu R$ 11,02 bilhões, de um total de R$ 21,59 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras.

Em relação ao número de beneficiários, 31,8 milhões de correntistas haviam resgatado valores. Por outro lado, 52,6 milhões de beneficiários, entre pessoas físicas e jurídicas, ainda não sacaram seus recursos.

Segundo o Banco Central, o Sistema de Valores a Receber é aberto, e, por isso, novos valores podem ser incluídos mensalmente por instituições financeiras.

‌



A consulta e o pedido de resgate podem ser feitos a qualquer tempo. Os valores não resgatados permanecem guardados nas instituições financeiras. Os valores divulgados se referem ao mês de maio.

Segundo o Banco Central, o beneficiário com valores a receber em mais de uma faixa é contado mais de uma vez.

‌



SVR: o que é e como resgatar

O SVR é um serviço do BC no qual o cidadão pode consultar se ele próprio, sua empresa ou pessoa falecida têm dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição.

Para ter acesso a recursos de pessoas falecidas é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal.

‌



As estatísticas do SVR são divulgadas com dois meses de defasagem, com a atualização de novas fontes de valores esquecidos no sistema financeiro. Apesar da transferência ao Tesouro, as estatísticas continuarão a ser atualizadas pelo BC.

Depois de ficar fora do ar por quase um ano, o SVR foi reaberto em março de 2023, com novas fontes de recursos, um novo sistema de agendamento e a possibilidade de resgate de valores de pessoas falecidas. Os saques por meio do sistema do BC foram interrompidos após a transferência dos valores esquecidos para o Tesouro Nacional.

O repasse ao Tesouro ocorreu para compensar a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027. Os cerca de R$ 9,7 bilhões vão compor os R$ 55 bilhões que entrarão no caixa do governo para custear a extensão do benefício, mas a decisão caberá ao STF (Supremo Tribunal Federal), que julgará uma ação que questiona a constitucionalidade da devolução ao Tesouro.

Para consultar se tem valores a receber, basta acessar o sistema no site do Banco Central (www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber) e preencher os campos com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).

O SVR engloba valores disponíveis:

Em contas corrente ou poupança encerradas;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito;

Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;

Tarifas cobradas indevidamente;

Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas indevidamente;

Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas;

Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas; e

Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

Golpes

O Banco Central alerta os correntistas a terem cuidado com golpes de estelionatários que alegam fazer a intermediação para supostos resgates de valores esquecidos, mesmo com a interrupção dos saques. Veja os principais alertas:

O único site para consultar e saber como solicitar a devolução dos valores, da empresa ou de pessoas falecidas, é o valoresareceber.bcb.gov.br ;

; Todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos;

Não faça nenhum tipo de pagamento para ter acesso aos valores;

O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar de valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais;

Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode contatar você, e ela nunca vai pedir sua senha;

Não clique em links suspeitos enviados por email, SMS, WhatsApp ou Telegram.

