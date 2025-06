Vendas no varejo caem em abril após três meses de alta, diz IBGE Resultado é o pior para o mês desde 2020; no acumulado nos últimos 12 meses, índice foi a 3,4%, segundo Pesquisa Mensal de Comércio Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 12/06/2025 - 09h01 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vendas no varejo caem 0,4% em abril Fernando Frazão/Agência Brasil/07.10.2021

As vendas do comércio varejista recuaram 0,4% em abril, em comparação com março, quando variou 0,8%, e interrompeu uma série de quatro meses de variações muito próximas de zero, consideradas como estabilidade.

O patamar é o pior para o mês desde 2020, quando registrou queda de 15,8%. A média móvel trimestral variou 0,3% no trimestre encerrado em abril.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio divulgada nesta quinta-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No acumulado no ano, o setor teve crescimento de 2,1% e, nos últimos 12 meses, de 3,4%.

‌



Em abril, houve equilíbrio entre taxas positivas e negativas. Veja as atividades que registraram taxas positivas:

Livros, jornais, revistas e papelaria (1,6%)

Outros artigos de uso pessoal e doméstico (1%)

Tecidos, vestuário e calçados (0,6%)

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,2%).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Por outro lado, houve queda nos segmentos de combustíveis e lubrificantes (-1,7%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-1,3%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,8%) e móveis e eletrodomésticos (-0,3%).

‌



As duas atividades adicionais que compõem o varejo ampliado nesse indicador tiveram variação negativa: veículos e motos, partes e peças, com –2,2%, e material de construção, com –0,4%.

Abril de 2025 x abril de 2024

Em relação a abril de 2024, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 4,8%, com altas em cinco das oito atividades pesquisadas:

‌



Outros artigos de uso pessoal e doméstico (10,9%)

Tecidos, vestuário e calçados (7,8%)

Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (6,4%)

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (1,9%)

Móveis e eletrodomésticos (0,7%).

As outras três atividades apresentaram resultados no campo negativo: equipamentos e material para escritório informática e comunicação (-5,2%), livros, jornais, revistas e papelaria (-3,8%) e combustíveis e lubrificantes (-1,9%).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Por estado

Na passagem de março para abril, houve resultados positivos em 17 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Rondônia (2,3%), Amazonas (1,7%) e Acre (1,6%).

Por outro lado, 9 Unidades da Federação tiveram resultados negativos, com destaque para: Goiás (-2,7%), Rio de Janeiro (-1,9%) e Minas Gerais (-1,7%). Tocantins registrou estabilidade (0%).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp