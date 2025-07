Vendas no varejo caem pelo segundo mês consecutivo, indica IBGE No acumulado no ano, setor teve crescimento de 2,2% e, nos últimos 12 meses, de 3%, segundo Pesquisa Mensal de Comércio Economia|Do R7 08/07/2025 - 09h10 (Atualizado em 08/07/2025 - 09h28 ) twitter

Vendas no varejo tiveram alta de 2,1% na comparação com maio do ano passado Rovena Rosa/Agência Brasil

As vendas do comércio varejista recuaram 0,2% em abril, em comparação com abril, quando variou -0,4%. Com isso, o indicador engatou o segundo mês consecutivo no campo negativo. Os dados sãote da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta terça-feira (8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No acumulado no ano, o setor teve crescimento de 2,2% e, nos últimos 12 meses, de 3%.

A média móvel trimestral variou 0,1% no encerramento em maio.

Na avaliação do gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, Cristiano Santos, o cenário pode ser explicado pelos resultados de março, quando o índice atingiu o maior patamar da série histórica iniciada em janeiro de 2000.

‌



“É o efeito base, ou seja, estabilidade depois de alta, não sendo uma alta qualquer, haja visto que março é o topo da série, além do recuo do crédito à pessoa física”, explicou.

Em maio, houve variações positivas no volume de vendas de cinco das oito atividades do comércio varejista:

‌



Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (3%)

Móveis e eletrodomésticos (2%)

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (1,7%)

Tecidos, vestuário e calçados (1,1%)

Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,4%).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Por outro lado, houve queda nos segmentos de outros artigos de uso pessoal e doméstico (-2,1%), livros, jornais, revistas e papelaria (- 2%) e combustíveis e lubrificantes (-1,7%).

Maio de 2025 x maio de 2024

Em relação a maio de 2024, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 2,1%, com altas em seis das oito atividades pesquisadas:

‌



Tecidos, vestuário e calçados (7,1%)

Móveis e eletrodomésticos (7%)

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (5,5%)

Equipamentos e material para escritório informática e comunicação (4,7%)

Livros, jornais, revistas e papelaria (2,5%)

Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,2%).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As quedas ficaram por conta de combustíveis e lubrificantes (-0,6%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,4%).

