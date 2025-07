CNU 2025: prazo para solicitar isenção da taxa vai até esta terça-feira Taxa única é de R$ 70 para cargos de níveis médio e superior, e deve ser paga até 21 de julho Economia|Do R7, em Brasília 08/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 02h00 ) twitter

Pessoas inscritas no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir isenção da taxa Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição para a segunda edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), o “Enem dos Concursos, termina nesta terça-feira (8).

Têm direito ao benefício, entre outros, os candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e os doadores de medula óssea (veja a lista completa abaixo).

A taxa única é de R$ 70 para cargos de níveis médio e superior, e deve ser paga até 21 de julho.

O pedido de gratuidade deve ser feito online, no momento da inscrição, por meio do sistema da FGV (Fundação Getulio Vargas), banca organizadora do certame. Para acessar, é necessário login na conta Gov.br, do governo federal.

O mesmo endereço eletrônico deve ser utilizado para anexar os documentos que comprovem o direito à isenção.

👥 Quem tem direito?

De acordo com o edital, têm direito à isenção da taxa de inscrição os candidatos que:

Possuam inscrição ativa no CadÚnico;

Comprovem ser doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde;

Sejam bolsistas do Prouni (Programa Universidade para Todos), do Ministério da Educação;

Tenham o curso superior financiado pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

⚠️ Candidatos que prestarem informações falsas serão eliminados do concurso em qualquer fase e poderão responder legalmente pelo ato.

🪪 Documentação

A retificação do edital do chamado “Enem dos Concursos”, publicada na quinta-feira (3), dispensou os inscritos no CadÚnico de preencherem o Número de Identificação Social ao solicitar a isenção.

Os candidatos que sejam ou tenham sido bolsistas do Prouni ou beneficiários do Fies devem selecionar a opção correspondente no sistema de inscrição.

No caso de doadores voluntários de medula óssea, é necessário fazer o upload da documentação que comprove a condição declarada. Os documentos exigidos são:

Documento de identidade com foto;

Comprovante da doação, com data da coleta, data de emissão, assinatura legível do responsável pelo órgão emissor; ou

Certidão/cartão de doador voluntário de medula óssea, emitidos por entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Serão aceitos arquivos nos formatos JPG, JPEG, PNG ou PDF, com tamanho máximo de 5 MB. A organização do certame informa que não serão aceitos documentos enviados por fax, email, correio, entregues pessoalmente na sede da FGV ou no dia da prova.

🖥️ Resultados

A solicitação de isenção não garante automaticamente o benefício. Todos os pedidos passarão por análise da FGV, que consultará os órgãos responsáveis pelo CadÚnico, Prouni, Fies e o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea.

O resultado preliminar de quem conseguiu isenção será divulgado no dia 10 de julho, no site oficial do concurso.

Em caso de indeferimento, o candidato poderá apresentar recurso em até dois dias úteis após a divulgação. O resultado final está previsto para o dia 18 de julho.

🖊️CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos. As provas serão aplicadas em duas fases: a primeira, com questões objetivas, em outubro; a segunda, com provas dissertativas, em dezembro — esta última restrita aos aprovados na etapa anterior.

Os cargos estão organizados em nove blocos temáticos. O candidato poderá se inscrever para diferentes cargos dentro de um mesmo bloco e definir sua ordem de preferência entre as vagas disponíveis.

