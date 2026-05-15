Caixa já renegociou R$ 820 milhões de dívidas pelo Novo Desenrola, diz presidente

O presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira, informou que o banco já renegociou R$ 820 milhões de dívidas de pessoas e empresas pelo Novo Desenrola.



Ele destacou que o uso do Fundo de Garantia para quitação de dívida pelo programa está em fase de implantação e deve estar em operação no dia 25, quando entra em vigor essa modalidade.



“Mas, independentemente de estar usando o FGTS para esse processo, o cliente já está podendo saber qual é o valor que ele tem e que vai poder usar”, afirmou o presidente da Caixa.



Com a nova modalidade, os clientes poderão usar até 20% ou R$ 1.000 do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) — prevalecendo o maior valor — para a renegociação de débitos.