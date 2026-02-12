República Dominicana zera casos de metanol e amplia arrecadação
Após crise com bebidas falsificadas, país caribenho se protegeu; no Brasil, controle segue suspenso
O Brasil enfrentou, em 2025, uma crise sanitária provocada por contaminação de bebidas destiladas com metanol. Até janeiro de 2026, 25 pessoas morreram após consumir produto falsificado. Outras oito mortes estão sob investigação, e 76 pessoas sofreram intoxicação.
O Ministério da Saúde abriu e encerrou grupo de monitoramento. Polícias civis e federal investigaram os casos. Mesmo assim, não houve mudança no modelo de produção e fiscalização.
Em 2020, a República Dominicana passou por tragédia ainda maior: 607 mortes em dois anos. O país reformulou regras, criou sistema de certificação e rastreio e zerou registros de contaminação.
