Taxa de desemprego na zona do euro cai a 6,1% em janeiro

Resultado veio abaixo do esperado pelo mercado, com 184 mil a menos que dezembro

Hora News|Do R7

A taxa de desemprego na zona do euro — composta por 20 países da União Europeia — caiu a 6,1% em janeiro. Em dezembro do ano passado, o índice estava em 6,2%, de acordo com dados divulgados nesta quarta (04) pela Eurostat (Agência de Estatísticas da União Europeia). O valor está abaixo da projeção do mercado. A estimativa é que haja 10,7 milhões de desempregados.

