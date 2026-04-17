Tira-dúvidas do IR 2026 com a Receita Federal
Em entrevista ao R7, o auditor-fiscal Aristides Borges Carvalho, delegado-adjunto da Delegacia de Pessoas Físicas em São Paulo, dá dicas sobre a declaração
O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 começou em 23 de março e vai até 29 de maio. Em entrevista ao R7, o auditor-fiscal Aristides Borges Carvalho, delegado-adjunto da Delegacia de Pessoas Físicas em São Paulo, dá dicas para os contribuintes.
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