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Tira-dúvidas do IR 2026 com a Receita Federal

Em entrevista ao R7, o auditor-fiscal Aristides Borges Carvalho, delegado-adjunto da Delegacia de Pessoas Físicas em São Paulo, dá dicas sobre a declaração

Economia|Do R7

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O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 começou em 23 de março e vai até 29 de maio. Em entrevista ao R7, o auditor-fiscal Aristides Borges Carvalho, delegado-adjunto da Delegacia de Pessoas Físicas em São Paulo, dá dicas para os contribuintes.

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