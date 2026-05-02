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Conta de luz fica mais cara com adoção da bandeira amarela

Falta de chuvas nesta época do ano derruba os níveis dos reservatórios

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A conta de luz vai ficar mais cara com a adoção da bandeira amarela devido à falta de chuvas nessa época do ano, que derruba o nível dos reservatórios e compromete a geração de energia nas hidrelétricas.

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