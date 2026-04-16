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Tira-dúvidas com a Receita

O auditor-fiscal Ricardo Ribeiro Junior, supervisor do Imposto de Renda, da Receita Federal no estado de São Paulo, orienta como fazer a declaração

Economia|Do R7

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A entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 vai até o dia 29 de maio. Em entrevista ao R7, o auditor-fiscal Ricardo Ribeiro Junior, supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal no estado de São Paulo, tira as principais dúvidas dos contribuintes.

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