Tira-dúvidas com a Receita
O auditor-fiscal Ricardo Ribeiro Junior, supervisor do Imposto de Renda, da Receita Federal no estado de São Paulo, orienta como fazer a declaração
A entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 vai até o dia 29 de maio. Em entrevista ao R7, o auditor-fiscal Ricardo Ribeiro Junior, supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal no estado de São Paulo, tira as principais dúvidas dos contribuintes.
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