Volume de serviços cresce 0,2% em abril, com destaque para transporte e turismo Comparação com abril de 2024, o avanço foi de 1,8%, registrando a 13ª taxa positiva consecutiva Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 13/06/2025 - 09h18 (Atualizado em 13/06/2025 - 09h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volume de serviços cresce 0,2% em abril Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

O volume de serviços no Brasil cresceu 0,2% em abril de 2025, frente a março, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgada nesta sexta-feira (13) pelo IBGE. É o terceiro resultado positivo seguido, com alta acumulada de 1,5% no período. Na comparação com abril de 2024, o avanço foi de 1,8%, registrando a 13ª taxa positiva consecutiva.

Apesar da leve expansão, apenas o setor de transportes (0,5%) teve resultado positivo em abril, puxado principalmente pelo transporte de passageiros, que avançou 1,8%. As demais atividades registraram retração: outros serviços (-2,3%), profissionais, administrativos e complementares (-0,5%), informação e comunicação (-0,2%) e serviços prestados às famílias (-0,1%).

Com o resultado, o setor de serviços está 17,3% acima do patamar pré-pandemia (fev/2020) e 0,2% abaixo do ponto mais alto da série histórica, registrado em outubro de 2024.

“O transporte foi o grande destaque de abril, refletindo o impacto de uma safra mais forte este ano. O dinamismo do setor também se liga ao aumento do transporte de passageiros. Já os serviços de tecnologia e profissionais técnicos mantêm crescimento, mesmo com leve recuo neste mês”, explica Luiz Almeida, analista da pesquisa.

‌



Turismo avança 3,2% no mês

As atividades turísticas registraram alta de 3,2% em abril, revertendo a leve queda de 0,1% no mês anterior. O setor está agora 13,2% acima do nível pré-pandemia e a apenas 0,5% do pico histórico (dezembro de 2024). O crescimento foi puxado por empresas de transporte aéreo, rodoviário e serviços ligados à hotelaria.

Onze das 17 unidades da federação monitoradas tiveram alta no setor, com destaque para Goiás (10,8%), Rio Grande do Sul (5,7%) e São Paulo (3,4%). Minas Gerais (-1,1%) e Santa Catarina (-1,3%) apresentaram recuos.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na comparação com abril de 2024, as atividades turísticas subiram 9,3%. Quinze estados registraram crescimento, com destaque para Rio de Janeiro (20,7%), São Paulo (10,1%) e Bahia (15,1%).

Transporte de passageiros em alta; carga recua

O transporte de passageiros cresceu 1,8% em abril, terceiro avanço consecutivo, com ganho acumulado de 6,8% no período. O segmento está 4,6% acima do nível pré-pandemia. Já o transporte de cargas caiu 0,3%, após dois meses de crescimento, mas ainda está 34,8% acima do patamar de fevereiro de 2020.

‌



Balanço regional

De março para abril, 18 das 27 unidades da federação registraram crescimento nos serviços. Os maiores impactos positivos vieram de São Paulo (0,8%), Pernambuco (5,3%), Mato Grosso (2,8%) e Minas Gerais (0,6%). As quedas mais relevantes foram no Rio de Janeiro (-3,2%), Bahia (-2,4%) e Goiás (-3,2%).

Na comparação anual, 19 estados tiveram alta. São Paulo (2,7%), Distrito Federal (8,9%), Santa Catarina (5,2%), Rio de Janeiro (1,3%) e Mato Grosso (5,8%) foram os maiores contribuintes. Em contrapartida, o Rio Grande do Sul, ainda sob os efeitos das enchentes, teve retração de 8,6%.

Acumulados do ano

No acumulado do ano, o setor de serviços cresceu 2,2%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, houve desaceleração: de 3,1% em março para 2,7% em abril.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp