Brasil avança, mas ainda tem 9,1 milhões de analfabetos e não atinge meta Em 2024, Nordeste concentrava 5,1 milhões de pessoas sem saber ler e escrever (55,6% do total), segundo a Pnad Contínua do IBGE Educação|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 13/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São 9,1 milhões de analfabetos no Brasil Geovana Albuquerque/Agência Brasília

A taxa de analfabetismo no país chegou a 5,3% em 2024, o menor índice já registrado pela Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar disso, o país ainda tem 9,1 milhões de pessoas de 15 anos ou mais que não sabem ler ou escrever. A meta do PNE (Plano Nacional de Educação) era erradicar o analfabetismo até o ano passado.

A pesquisa do IBGE com os dados de 2024 foi divulgada nesta sexta-feira (13). De acordo com o instituto, a maior parte dos analfabetos do país vive na região Nordeste — 5,1 milhões de pessoas (ou 55,6% do total). Na sequência, aparece a região Sudeste, com 2,1 milhões de pessoas.

Em relação a 2023, houve uma redução de 0,1 ponto percentual, representando uma diminuição de aproximadamente 197 mil pessoas analfabetas no país. Em oito anos, a taxa nacional caiu de 6,7%, em 2016, para 5,3%, em 2024, uma redução de 1,4 ponto percentual.

Segundo o levantamento, o analfabetismo está diretamente associado à idade. Quanto mais velho o grupo populacional, maior a proporção de analfabetos.

‌



Em 2024, por exemplo, havia 5,1 milhões de analfabetos com 60 anos ou mais, o que corresponde a uma taxa de analfabetismo de 14,9% para esse grupo etário.

Entre os grupos mais jovens, os percentuais diminuem progressivamente:

‌



15 anos ou mais: 5,3%

5,3% 25 anos ou mais: 6,3%

6,3% 40 anos ou mais: 9,1%

9,1% 60 anos ou mais: 14,9%

O levantamento mostra ainda que mulheres e homens de 15 anos ou mais têm uma taxa de analfabetismo semelhante, com índices de 5% e 5,6% respectivamente.

O estudo também indica que a taxa de analfabetismo reflete as desigualdades regionais. As regiões Nordeste e Norte apresentam os índices mais elevados entre as pessoas com 15 anos ou mais, de 11,1% e 6%, respectivamente.

‌



No Centro-Oeste, a taxa é de 3,3%; no Sudeste, de 2,8%; e no Sul, de 2,7%.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp