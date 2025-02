Confira o calendário de pagamentos do Pé-de-Meia 2025 Iniciativa promove a permanência e a conclusão escolar de alunos matriculados no ensino médio público Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 28/02/2025 - 07h30 (Atualizado em 28/02/2025 - 07h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Programa quer combater evasão escolar Antônio Cruz/Agência Brasil/Arquivo

O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (28) o calendário oficial de pagamentos do programa Pé-de-Meia para este ano. Segundo o planejamento, o incentivo matrícula de R$ 200 deve ser pago entre 31 de março e 7 de abril. Já o benefício frequência de até R$ 1.800 será pago em nove parcelas periódicas, começando em 23 de abril (entenda mais sobre os incentivos abaixo). O Pé-de-Meia é um programa que busca diminuir a evasão escolar de alunos matriculados no ensino médio público.

Para participar do programa, o sistema verificará as informações do CadÚnico até 7 de fevereiro, e a efetivação da matrícula do aluno deve ocorrer até dois meses após o início do ano letivo. Além disso, estudantes com mais de uma matrícula ativa no ensino médio regular e na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) terão os pagamentos suspensos até a regularização da duplicidade cadastral.

Calendário completo do ensino regular

Incentivo Matrícula - R$ 200 (parcela única)

Requisito : estar matriculado regularmente em uma série do ensino médio público;

: estar matriculado regularmente em uma série do ensino médio público; Período de pagamento: 31 de março a 7 de abril de 2025.



Incentivo Frequência - R$ 1.800 (nove parcelas de R$ 200)

Requisito: frequência mínima mensal de 80% das horas letivas ou média de frequência de 80% das horas letivas no ano

Períodos de pagamento:

Cadastros enviados até 4 de abril → 23 a 30 de abril;

→ 23 a 30 de abril; Cadastros enviados até 9 de maio → 26 de maio a 2 de junho;

→ 26 de maio a 2 de junho; Cadastros enviados até 6 de junho → 23 a 30 de junho;

→ 23 a 30 de junho; Cadastros enviados até 4 de julho → 21 a 28 de julho;

→ 21 a 28 de julho; Cadastros enviados até 5 de setembro → 22 a 29 de setembro;

→ 22 a 29 de setembro; Cadastros enviados até 3 de outubro → 20 a 27 de outubro;

→ 20 a 27 de outubro; Cadastros enviados até 7 de novembro → 25 de novembro a 2 de dezembro;

→ 25 de novembro a 2 de dezembro; Cadastros enviados até 5 de dezembro → 22 a 30 de dezembro;

→ 22 a 30 de dezembro; Cadastros enviados até 16 de janeiro de 2026 → 2 a 9 de fevereiro de 2026.



Incentivo Conclusão - R$ 1.000 (parcela única)

Requisito : conclusão da série com aprovação e, quando aplicável, participação nos exames do Saeb e nos exames aplicados pelos sistemas de avaliação externa dos entes federativos.

: conclusão da série com e, quando aplicável, participação nos exames do e nos exames aplicados pelos sistemas de avaliação externa dos entes federativos. Depósito na conta poupança do estudante: 26 de fevereiro a 5 de março de 2026.



Incentivo Enem - R$ 200 (parcela única)

Requisito : inscrição e participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , incluindo eventual reaplicação em situações excepcionais;

: inscrição e participação nos do , incluindo eventual reaplicação em situações excepcionais; Depósito na conta poupança do estudante: 26 de fevereiro a 5 de março de 2026.

Para onde vai o dinheiro?

Os participantes do programa recebem parcelas por frequência, além de depósitos em poupança ao final de cada ano concluído com aprovação, que podem somar até R$ 9.200 por aluno Os depósitos são feitos pelo MEC em uma conta aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal para os estudantes que cumprem os critérios do programa.

O estudante participante do programa poderá sacar, a qualquer momento, os valores referentes ao incentivos matrícula e frequência. Já a parcela de R$ 1.000, referente ao de cada ano concluído, só pode ser retirado da poupança após a formatura no ensino médio.

Caso o adolescente seja menor de idade, para movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem, é necessário que o responsável legal realize o consentimento e autorize seu uso. Esse consentimento pode ser feito pelo aplicativo ou em uma agência bancária da Caixa. Se o estudante tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.