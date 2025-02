Lula vai com aluna do Pé-de-Meia a agência da Caixa para sacar benefício: ‘Exemplo’ Aprovada em dois vestibulares de medicina, a estudante recebeu do petista um jaleco bordado com seu nome Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 26/02/2025 - 20h18 (Atualizado em 26/02/2025 - 20h27 ) twitter

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi nesta quarta-feira (26) à agência da Caixa Econômica Federal no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Ele estava com a estudante Joyce Lourenço, de 18 anos, beneficiária do programa Pé-de-Meia e concluinte do ensino médio no ano passado, aprovada em dois vestibulares de medicina por meio do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ao lado de Lula, ela sacou a poupança, cujos primeiros pagamentos de 2025 começaram nessa terça (25). Joyce ganhou do petista um jaleco com seu nome bordado.

“Essa menina é um exemplo, que eu peço a Deus que toda a juventude siga. Muita dedicação, para ela passar em cinco faculdades de medicina. A gente acha que todo ser humano quer prosperar na vida,e eu acho que ela é um exemplo”, elogiou Lula.

O Pé-de-Meia, iniciado em março do ano passado, pretende combater a evasão escolar no ensino médio por meio da concessão de bolsa a estudantes de baixa renda. Atualmente, a política atende 3,9 milhões de alunos, segundo o MEC (Ministério da Educação), com custo anual estimado em R$ 12,5 bilhões. Se alcançar a frequência mínima, obtiver aprovação escolar e realizar o Enem, o beneficiário pode receber R$ 9.200 ao fim dos três anos da etapa.

‘Chance’

Joyce mora na zona rural de Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, distante cerca de 33km da área central de Brasília. A aluna passou para medicina na UFG (Universidade Federal de Goiás) e conseguiu bolsa de estudos integral do Prouni (Programa Universidade para Todos) na Uniceplac (Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos).

“O jovem, quando sai do Ensino Médio, para quem decide só estudar para passar em curso concorrido, não consegue trabalhar, ainda mais a gente que vem de baixa renda. O Pé-de-Meia é a chance para o estudante comprar apostila, fazer cursinho ou guardar para poder comprar materiais”, afirmou Joyce.

“Essa menina veio receber o Pé-de-Meia dela, vai depositar na poupança porque ela não quer gastar, ela quer gastar o dinheiro com o curso dela, comprar as coisas que precisa. E eu acho que ela é uma referência para quem quiser vencer na vida”, exaltou Lula, ao compará-la à ginasta e medalhista olímpica Rebeca Andrade.

“Ela significa para os estudantes brasileiros aquilo que a Rebeca [Andrade] significa para o esporte. Só vai ganhar o prêmio quem se dedica”, completou.

Joyce relatou que usou parte dos recursos do programa educacional para garantir acesso à internet. “Com o dinheiro do Pé-de-Meia, eu consegui pagar a internet todos os meses para poder estudar. A outra parte, eram R$ 200, com os outros R$ 100 eu fui guardando e, com ajuda de duas tias, eu consegui comprar um tablet que com certeza será muito útil na universidade”, contou.