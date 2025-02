Curso capacita professores para enfrentar violências digitais contra meninas Curso conta com 10 videoaulas curtas, materiais escritos e atividades interativas Educação|Do R7, em Brasília 25/02/2025 - 08h37 (Atualizado em 25/02/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Curso capacita professores Antônio Cruz/Agência Brasil - Arquivo

Nesta segunda-feira (24), foi realizado o pré-lançamento do curso “Escolas ON, Violências OFF: Educação para segurança on-line de meninas”, uma iniciativa que visa formar educadores para prevenir e combater a violência digital contra meninas.

O curso foi desenvolvido pela organização Serenas, com apoio institucional da Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência da República e financiado pela Embaixada do Reino Unido.

O curso foi criado para ser dinâmico e acessível, considerando a rotina dos professores. Ele conta com 10 videoaulas curtas, materiais escritos e atividades interativas, além de ser totalmente gratuito, com legendas e tradução em Libras.

Entre os principais temas abordados estão:

‌



As raízes das violências de gênero;

Cultura digital e seus desafios;

Legislações específicas sobre o tema;

Estratégias para lidar com casos dentro das escolas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Lançamento e acesso ao curso

A previsão é que o curso esteja disponível na segunda semana de março, na plataforma Escola Virtual.Gov da Escola Nacional de Administração Pública (EVG/Enap). A lista de espera já conta com mais de 500 inscritos, e os interessados podem se cadastrar por meio do Formulário de Interesse disponível online.

A iniciativa conta com o apoio da Embaixada do Reino Unido, por meio de um Memorando de Entendimento com a Secom, voltado para ações de educação midiática e promoção de direitos no ambiente digital.

‌



‌