Pé-de-Meia: pagamentos da sexta parcela do incentivo de R$ 200 começam nesta segunda
Cerca de 3,4 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício; depósitos acontecem de acordo com o aniversário
O MEC (Ministério da Educação) inicia nesta segunda-feira (25) o pagamento da sexta parcela do incentivo-frequência, no valor de R$ 200, referente ao programa Pé-de-Meia.
Os depósitos serão feitos até o dia 1º de setembro, conforme o mês de nascimento dos alunos matriculados em uma das três séries do ensino médio da rede pública (veja calendário completo abaixo).
Nesta segunda-feira, os nascidos em janeiro e fevereiro já recebem o valor referente ao incentivo.
Calendário de pagamento
- Nascidos em janeiro e fevereiro: 25 de agosto
- Nascidos em março e abril: 26 de agosto
- Nascidos em maio e junho: 27 de agosto
- Nascidos em julho e agosto: 28 de agosto
- Nascidos em setembro e outubro: 29 de agosto
- Nascidos em novembro e dezembro: 1º de setembro
EJA
A parcela única de R$ 1.000 será paga aos concluintes aprovados no semestre da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) também entre 25 de agosto e 1º de setembro.
Depósitos
A sexta parcela da poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa Econômica Federal, aberta automaticamente em nome dos estudantes.
O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, por meio do aplicativo Caixa Tem, caso o aluno tenha 18 anos ou mais.
Para menores de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta, pelo próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.
O participante pode consultar o status dos pagamentos (rejeitados ou aprovados), informações escolares e regras do programa no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC. As informações sobre os depósitos também estão disponíveis no Caixa Tem e no aplicativo Benefícios Sociais.
Incentivos do Pé-de-Meia
A poupança do ensino médio oferece quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:
- Incentivo-matrícula: pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;
- Incentivo-frequência: pago em nove parcelas anuais de R$ 200, para alunos com frequência mínima de 80% das aulas;
- Incentivo-conclusão: no valor total de R$ 3.000, concedido ao final de cada série do ensino médio, mediante aprovação e participação em avaliações;
- Incentivo-Enem: parcela única de R$ 200, paga no ano de conclusão do ensino médio, após a participação nos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
No total, o estudante pode acumular até R$ 9,2 mil ao longo do ensino médio.
Pé-de-Meia
O programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança, criada para incentivar a permanência e a conclusão escolar.
