Pé-de-Meia: pagamentos da sexta parcela do incentivo de R$ 200 começam nesta segunda Cerca de 3,4 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício; depósitos acontecem de acordo com o aniversário Educação|Do R7 25/08/2025 - 11h08 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Início dos pagamentos da sexta parcela do incentivo de R$ 200 para estudantes nesta segunda-feira (25).

Depósitos ocorrerão até 1º de setembro, conforme mês de nascimento dos alunos.

Concluintes da modalidade EJA receberão uma única parcela de R$ 1.000 entre 25 de agosto e 1º de setembro.

O programa Pê-de-Meia tem como objetivo apoiar estudantes de baixa renda e pode acumular até R$ 9,2 mil ao longo do ensino médio. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Valor de R$ 200 correspondente ao incentivo-frequência às aulas Divulgação/Antônio Cruz/Agência Brasil

O MEC (Ministério da Educação) inicia nesta segunda-feira (25) o pagamento da sexta parcela do incentivo-frequência, no valor de R$ 200, referente ao programa Pé-de-Meia.

Os depósitos serão feitos até o dia 1º de setembro, conforme o mês de nascimento dos alunos matriculados em uma das três séries do ensino médio da rede pública (veja calendário completo abaixo).

Nesta segunda-feira, os nascidos em janeiro e fevereiro já recebem o valor referente ao incentivo.

Calendário de pagamento

Nascidos em janeiro e fevereiro : 25 de agosto

: 25 de agosto Nascidos em março e abril : 26 de agosto

: 26 de agosto Nascidos em maio e junho : 27 de agosto

: 27 de agosto Nascidos em julho e agosto : 28 de agosto

: 28 de agosto Nascidos em setembro e outubro : 29 de agosto

: 29 de agosto Nascidos em novembro e dezembro: 1º de setembro

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

EJA

A parcela única de R$ 1.000 será paga aos concluintes aprovados no semestre da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) também entre 25 de agosto e 1º de setembro.

‌



Depósitos

A sexta parcela da poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa Econômica Federal, aberta automaticamente em nome dos estudantes.

O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, por meio do aplicativo Caixa Tem, caso o aluno tenha 18 anos ou mais.

‌



Para menores de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta, pelo próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

O participante pode consultar o status dos pagamentos (rejeitados ou aprovados), informações escolares e regras do programa no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC. As informações sobre os depósitos também estão disponíveis no Caixa Tem e no aplicativo Benefícios Sociais.

‌



Incentivos do Pé-de-Meia

A poupança do ensino médio oferece quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

Incentivo-matrícula : pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;

: pago uma vez por ano, no valor de R$ 200; Incentivo-frequência : pago em nove parcelas anuais de R$ 200, para alunos com frequência mínima de 80% das aulas;

: pago em nove parcelas anuais de R$ 200, para alunos com frequência mínima de 80% das aulas; Incentivo-conclusão : no valor total de R$ 3.000, concedido ao final de cada série do ensino médio, mediante aprovação e participação em avaliações;

: no valor total de R$ 3.000, concedido ao final de cada série do ensino médio, mediante aprovação e participação em avaliações; Incentivo-Enem: parcela única de R$ 200, paga no ano de conclusão do ensino médio, após a participação nos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No total, o estudante pode acumular até R$ 9,2 mil ao longo do ensino médio.

Pé-de-Meia

O programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança, criada para incentivar a permanência e a conclusão escolar.

Perguntas e Respostas

Quando começa o pagamento da sexta parcela do incentivo do programa Pé-de-Meia?

O pagamento da sexta parcela do incentivo-frequência, no valor de R$ 200, começa nesta segunda-feira, dia 25.

Quem receberá o benefício e como será feito o depósito?

Cerca de 3,4 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício. Os depósitos serão realizados até o dia 1º de setembro, de acordo com o mês de nascimento dos alunos matriculados no ensino médio da rede pública.

Quais alunos recebem o valor nesta segunda-feira?

Nesta segunda-feira, os alunos nascidos em janeiro e fevereiro já receberão o valor referente ao incentivo.

Existe um pagamento adicional para concluintes da EJA?

Sim, uma parcela única de R$ 1.000 será paga aos concluintes aprovados no semestre da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) entre os dias 25 de agosto e 1º de setembro.

Onde está sendo depositada a sexta parcela da poupança do ensino médio?

A sexta parcela da poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa Econômica Federal, que é aberta automaticamente em nome dos estudantes.

Como os alunos podem acessar o valor depositado?

Os alunos com 18 anos ou mais podem movimentar ou sacar o valor imediatamente por meio do aplicativo Caixa Tem. Para os menores de idade, é necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta, seja pelo aplicativo ou em uma agência da Caixa.

Onde os participantes podem consultar informações sobre os pagamentos?

Os participantes podem consultar o status dos pagamentos, informações escolares e regras do programa no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC. Informações sobre os depósitos também estão disponíveis no Caixa Tem e no aplicativo Benefícios Sociais.

Qual é o valor total que um estudante pode acumular ao longo do ensino médio?

O estudante pode acumular até R$ 9,2 mil ao longo do ensino médio por meio do programa.

Qual é o objetivo do programa Pé-de-Meia?

O programa do governo federal é voltado para estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio da rede pública e funciona como uma poupança, criada para incentivar a permanência e a conclusão escolar.

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp