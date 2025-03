Prazo para manifestar interesse na lista de espera do Prouni 2025 termina nesta quinta-feira Candidatos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares devem fazer registro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior Educação|Do R7, em Brasília 27/03/2025 - 13h58 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h39 ) twitter

Resultado será divulgado no dia 1º de abril Wilson Dias/Agência Brasil

O prazo para os candidatos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares do Prouni (Programa Universidade para Todos) manifestarem interesse na lista de espera termina nesta quinta-feira (27). O registro deve ser feito até às 23h59 no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado será divulgado em 1º de abril.

Após o resultado, os aprovados terão que comprovar as informações prestadas no momento da inscrição nas universidades que foram pré-selecionados. O procedimento deve ser feito entre 1º e 11 de abril.

Os documentos exigidos são de identificação do candidato e dos membros do grupo familiar, além dos comprovantes de residência; de ensino médio; de rendimentos; de professor da educação básica, quando for o caso; de separação, divórcio ou óbito dos pais; e de deficiência, quando for o caso.

Para bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal per capita do candidato inscrito não pode exceder o valor de um salário mínimo e meio (R$ 2.277, em 2025).

No caso de bolsas parciais, o candidato deve comprovar que a renda familiar bruta mensal por pessoa exigida é de até três salários mínimos (R$ 4.554, em 2025).

Sobre o Prouni 2025

O programa oferta bolsas de estudo (integrais e parciais, 50%) em cursos de graduação em instituições de educação superior privadas. A edição contou com 1,5 milhão de inscrições.

Ao todo, foram ofertadas 338.444 bolsas em 403 cursos de de 1.031 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais (100% do valor da mensalidade) e 134.905 parciais (50%).