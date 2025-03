Governo suspende feiras com aglomeração de aves para prevenir gripe aviária De acordo com a portaria, os eventos só poderão ser realizados com a autorização do Serviço Veterinário Estadual Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 27/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h21 ) twitter

Governo suspende feiras com aglomeração de aves Arquivo/Agência Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou a suspensão de exposições, torneios, feiras e outros eventos com aglomeração de aves. A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (27), visa reduzir os riscos de entrada e propagação da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP-H5N1) no Brasil.

De acordo com a portaria, os eventos só poderão ser realizados com a autorização do Serviço Veterinário Estadual, que deverá avaliar a situação epidemiológica da região e exigir que a organização do evento apresente um plano de biosseguridade para prevenir a disseminação da doença.

Outra medida suspensa pela portaria envolve a criação de aves ao ar livre, especialmente aquelas com acesso a piquetes sem telas na parte superior. As restrições terão validade de 180 dias, com possibilidade de prorrogação, caso necessário.

As ações preventivas ocorrem em resposta ao aumento de casos de gripe aviária em outros países do continente americano. Nos Estados Unidos, por exemplo, um surto devastou granjas, comprometendo o abastecimento de produtos como ovos e aumentando seus preços. O país também registrou uma infecção humana, que resultou em óbito.

O que é a gripe aviária?

A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa, que afeta principalmente aves silvestres e domésticas. Embora infecções em seres humanos sejam raras, elas podem ocorrer após contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas. Não há risco associado ao consumo de carne e ovos de aves inspecionadas.

Quando ocorre infecção humana, os sintomas se assemelham aos da gripe comum, como dor de garganta, febre acima de 38°C, dor no corpo, mal-estar, calafrios, fraqueza, dor abdominal, tosse seca, espirros e secreção nasal. Geralmente, os sintomas surgem entre dois e oito dias após o contato com o vírus.

‌



Desde 2003, a Organização Mundial da Saúde (OMS) notificou 874 infecções humanas, com 458 óbitos, o que caracteriza uma alta taxa de letalidade. Por isso, em casos suspeitos ou confirmados, é recomendado o uso de medicamento antiviral até 48 horas após o início dos sintomas.