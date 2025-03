Professores do DF realizam assembleia geral e algumas escolas públicas ficam sem aula Categoria reivindica diversas melhorias, como o reajuste de 19,8%, gratificação para coordenadores e valorização de títulos Brasília|Do R7, em Brasília 27/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h27 ) twitter

Algumas escolas estão sem aulas nesta quinta Renato Araújo/ Agência Brasília - 27.06.2022

Os professores e orientadores educacionais do Distrito Federal realizam nesta quinta-feira (27) a primeira assembleia geral do ano e algumas escolas públicas da capital do país ficam sem aulas. A assembleia é realizada no estacionamento da Funarte e reinvidica reajuste de 19,8%, gratificação para os coordenadores e valorização das especializações e títulos de mestrado e doutorado, entre outras demandas da categoria.

O Sinpro (Sindicato dos Professores do DF) explicou que desde fevereiro realiza assembleias regionais, que continuam ao longo deste mês para “fortalecer a participação dos professores e orientadores educacionais”.

“O Sinpro reforça que todas as conquistas da categoria foram alcançadas por meio de mobilização, unidade e luta. Essas condições são construídas no cotidiano, especialmente com a participação ativa nas atividades promovidas pelo Sindicato”, disse. Segundo o sindicato, com a reestruturação da carreira, a ideia é dobrar o vencimento-base da categoria.

Questionado sobre a assembleia, a Secretaria de Educação do DF explicou que a “participação de professores e orientadores na assembleia é uma decisão individual de cada profissional e a continuidade das aulas nas escolas da rede pública é definida conforme a situação específica de cada unidade escolar”.

“Portanto, neste momento, não é possível quantificar quantas escolas vão aderir ao movimento. Caso haja alguma paralisação, a Secretaria de Educação, em conjunto com todas as suas áreas, fará a recomposição do calendário escolar para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos a fim de que os estudantes não tenham nenhum prejuízo pedagógico”, explicou.