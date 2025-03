Justiça mantém prisão de psicólogo investigado por suposta tortura em gatos no DF Homem adotava gatos tigrados que desapareciam logo depois sem explicação; pelo menos 16 animais teriam sido vítima Brasília|Do R7 27/03/2025 - 09h28 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gato foi resgatado por uma protetora PCDF/Divulgação - 18.03.2025

A Justiça do Distrito Federal manteve a prisão do psicólogo investigado por suposta tortura contra gatos na capital do país. O homem de 30 anos adotava animais tigrados que desapareciam logo depois sem explicação. A polícia estima que pelo menos 16 gatos tenham sido vítimas. No pedido de manutenção da prisão, o Ministério Público apontava a prisão preventiva como fundamental para a garantia da ordem pública, diante da possibilidade de o homem voltar a cometer crimes e atrapalhar as investigações.

Na decisão do juiz da 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, o Juiz declarou que existem elementos claros da ocorrência do crime e observou que foi apurado que o profissional adotou ao menos 16 gatos em um intervalo de seis meses, conforme termos de adoção e declarações de pessoas e instituições protetoras. Apenas um foi localizado, em condições de sofrimento. Os demais permanecem desaparecidos, sem justificativa.

Para o magistrado, há fundada suspeita de que o homem tenha matado ou submetido os animais a práticas de maus-tratos extremos. “Há indícios de conduta repetitiva e dissimulada, com o intuito de obter a guarda dos animais para fins possivelmente cruéis. Esse padrão indica comportamento serial e voltado à reiteração de atos graves contra animais”, observou.

O juiz também chamou a atenção para o modo de agir do psicólogo, que convencia protetores de animais e instituições a realizar a doação dos gatos para ele, “mesmo depois de já ter obtido vários outros animais anteriormente e dado a eles destino ignorado”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Prisão

O psicólogo foi preso na terça-feira (25) pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais. O investigado foi indiciado 16 vezes pela prática de maus-tratos a animais e se condenado pode pegar até 5 anos de prisão por cada um dos delitos.

Segundo a polícia, novos casos de maus-tratos envolvendo o psicólogo continuam surgindo e o número de indiciamentos deve aumentar com o avanço das investigações.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5