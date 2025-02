Pré-selecionados no Prouni têm até esta segunda para entregar documentos em universidades Estudantes precisam comprovar informações prestadas no ato da inscrição de forma presencial ou pela internet Brasília|Do R7, em Brasília 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

Resultado foi divulgado em 4 de fevereiro José Cruz/Agência Brasil

O prazo para os aprovados na primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) comprovarem informações em universidades termina nesta segunda-feira (17). O resultado do programa foi divulgado no dia 4 de fevereiro, e agora, os pré-selecionados precisam entregar documentos das informações prestadas no ato da inscrição.

Ao todo, a edição ofertou 338.444 bolsas distribuídas em 1.031 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905, parciais.

Para realizar a etapa, é preciso que o candidato vá até a instituição de ensino para qual foi pré-selecionado, ou faça o procedimento pela internet.

De acordo com o edital, a instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, campo específico para o encaminhamento. Ao receber a documentação do candidato, as universidades devem, obrigatoriamente, entregar ao estudante um comprovante da entrega. Para ter direto a bolsa do Prouni, é preciso ter cursado o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista em instituições particulares, ser de família com renda de até três salários mínimos mensais por pessoa e não ter diploma de ensino superior.

Veja os documentos necessários:

Documentos de identificação do estudante e dos membros do grupo familiar;

Comprovante de residência;

Comprovante de rendimentos;

O aluno deve levar a versão original dos documentos. Cópias não serão aceitas, mesmo que estejam autenticadas.

Os estudantes que não foram aprovados na primeira etapa, ainda têm a chance de conseguir bolsas por meio da segunda chamada, prevista para 28 de fevereiro.

Cronograma Prouni

Comprovação de informações da 1 ª chamada : até 17 de fevereiro

: até 17 de fevereiro Resultado da 2ª chamada : 28 de fevereiro

: 28 de fevereiro Comprovação de informações da 2ª chamada: 28 de fevereiro a 17 de março

