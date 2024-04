Prazo para pedir isenção da taxa do Enem 2024 começa nesta segunda; saiba como solicitar

Alto contraste

A+

A-

Alunos tem até 26 de abril para solicitar isenção (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil )

Alunos que vão participar do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) podem pedir a isenção da taxa de inscrição a partir desta segunda-feira (15). O recurso é oferecido para estudantes do último ano do ensino médio público, para quem fez todo segundo grau em rede pública ou como bolsista integral em escola privada e pessoas cadastradas no CadÚnico. A novidade é que os beneficiários do programa Pé-de-Meia também podem solicitar o benefício. Os interessados devem pedir o benefício no site do Inep, na “Página do Participante”. O prazo se estende até 26 de abril e também vale para as justificativas de ausência na edição de 2023.

A última edição contou com 3,9 milhões de inscritos na primeira etapa. Segundo o Inep, houve a abstenção de 28,1% dos candidatos (número superior a um em cada quatro estudantes que não compareceram ao local de prova).

Quem teve o pedido de isenção aceito no Enem 2023, mas faltou à prova, precisa justificar a ausência na mesma plataforma para ter direito à isenção novamente.

Para justificar a ausência ou solicitar a isenção da taxa, o participante deve informar o número de CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a data de nascimento. “É importante que os dados pessoais informados estejam iguais aos dados cadastrados na Receita Federal, para não inviabilizar a correspondência entre as informações. Antes de solicitar a isenção, o participante deverá conferir essas informações pessoais e, se for o caso, atualizá-las na Receita Federal”, explica o Ministério da Educação.

Cronograma

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: de 15 a 26 de abril;

Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 13 de maio;

Período de recursos: de 13 a 17 de maio;

Resultado dos recursos: 24 de maio.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro