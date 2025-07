Resultado da 2ª chamada do Prouni será divulgado nesta segunda; veja como consultar Pré-selecionados devem entregar documentação de comprovação das informações até 11 de agosto em universidades Educação|Do R7, em Brasília 28/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Resultado da 2ª chamada do Prouni será publicado nesta segunda-feira (28).

Pré-selecionados devem entregar documentos até 11 de agosto nas instituições de ensino.

Apenas os aprovados podem se inscrever na lista de espera entre 18 e 19 de agosto.

Prouni completa 20 anos e oferece mais de 211 mil bolsas para estudantes em instituições privadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Selecionados devem comprovar informações nas universidades Arquivo/Agência Brasil

A consulta para o resultado da segunda chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) para o segundo semestre de 2025 será disponiblizada nesta segunda-feira (28). A lista de aprovados pode ser consultada no Portal de Acesso ao Ensino Superior.

Os estudantes pré-selecionados precisam entregar a documentação de comprovação das informações até 11 de agosto na instituição de ensino superior, presencialmente, ou por meio eletrônico.

De acordo com o edital, a instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, um campo específico para o encaminhamento da documentação.

Caso o acesso não possa ser disponibilizado, deverá colocar à disposição colaboradores para que recebam a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso e nos horários regulares de funcionamento.

‌



A instituição deverá ainda emitir a comprovação da entrega dos documentos, de acordo com o meio utilizado para o seu recebimento, seja físico ou virtual.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Lista de espera

Aqueles que não forem pré-selecionados ou que perderem a vaga por falta de formação de turma podem se inscrever na lista de espera.

‌



A manifestação de interesse ocorrerá entre os dias 18 e 19 de agosto, com resultado previsto para o dia 22 do mesmo mês.

Neste ano, o Prouni comemora 20 anos de existência. Atualmente o programa beneficia 632.503 estudantes, matriculados em 1.851 instituições privadas de ensino superior no Brasil. Desse total, 533.790 possuem bolsa integral.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta edição, o Ministério da Educação ofertou mais de 211 mil bolsas, sendo que, mais de 118 mil são integrais (sem custo) e mais de 93 mil são parciais (metade da mensalidade).

As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil.

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp