Lula: Bolsonaro ‘trai nação’ e Trump seria julgado no Brasil por ataque como o do Capitólio Declarações de Lula foram feitas nesta sexta em meio a ameaça de imposição de tarifas de 50% sobre o Brasil Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/07/2025 - 13h56 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h47 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Lula acusa Bolsonaro e seu filho de traição ao pedir tarifas de 50% sobre produtos brasileiros nos EUA.

O presidente brasileiro critica a falta de patriotismo e afirma que Bolsonaro está sendo julgado, não perseguido.

Lula destaca que se Trump fosse brasileiro, também seria julgado pelo ataque ao Capitólio nos EUA.

Durante o evento em Osasco, Lula anuncia investimento de R$ 4,67 bilhões para a urbanização de favelas no Brasil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula deu declaração durante anuncio de investimento para urbanização de periferias Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (25) que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro traíram o Brasil ao pedir a taxação de 50% sobre os produtos nacionais vendidos aos Estados Unidos e negou que Bolsonaro sofresse uma perseguição da justiça brasileira.

Lula chegou a dizer que, se o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fosse brasileiro, ele estaria sendo julgado pelo ataque ao Capitólio.

“Veja que absurdo: esses mesmos cidadãos ou cidadãs, que utilizavam a camisa da seleção brasileira e a bandeira nacional, se dizendo patriotas, estão agora agarrados nas botas do presidente dos Estados Unidos pedindo para ele fazer intervenção no Brasil”, começou Lula.

“Junta a falta de patriotismo com sem-vergonhice, com traição. Estão pedindo [Eduardo Bolsonaro] para o presidente da República dos Estados Unidos aumentar a taxa das coisas que vendemos para ele para libertar o pai [Jair Bolsonaro]. Ou seja, trocando o Brasil pelo pai. Que patriota que é esse? Isso é pior do que Silvério dos Reis, porque Silvério dos Reis, sabe? Traiu Tiradentes, mas esse cara está traindo a nação. Está traindo o povo brasileiro”, afirmou. Joaquim Silvério dos Reis foi responsável por delatar os inconfidentes mineiros, o que levou a morte de Tiradentes, há 223 anos.

‌



Sobre a ameaça de tarifar em 50% o Brasil, Lula reforçou que não gosta de briga. “O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos, uma relação muito respeitoso, em que a gente preza pela qualidade da relação. Por isso eu estranhei que o presidente norte-americano postasse uma carta para mim no portal dele dizendo que o Brasil ia ser taxado em 50%, e pede na carta para que a gente pare de perseguir o Bolsonaro imediatamente”, contou.

Lula disse que se o presidente estadunidense tivesse ligado para ele, o petista teria explicado a situação. “Explicaria porque eu tenho boa relação com todo mundo. Se ele me ligasse, não. Mas ele foi induzido a acreditar em uma mentira, de que o Bolsonaro está sendo perseguido. Primeiro, o Bolsonaro não está sendo perseguido. Ele está sendo julgado com todo o direito de defesa. Ele tentou dar um golpe nesse país, ele não queria que eu e o Alckmin tomasse posse e chegou a montar uma equipe para matar o Lula, matar o Alckmin e para matar o presidente do tribunal eleitoral, o Alexandre de Moraes. Isso já está provado, por delação deles mesmos”, citou.

‌



O chefe do Palácio do Planalto reforçou: “Teria explicado ao presidente Trump [se ele tivesse ligado] que ele [Bolsonaro] não está sendo perseguido, ele está sendo julgado. E eu disse em uma entrevista, se o presidente Trump morasse no Brasil e tivesse feito aqui, o que ele fez no Capitólio dos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Porque neste país quem manda é o povo brasileiro”, afirmou.

Investimento para as favelas

A declaração de Lula foi feita durante evento em Osasco (SP), onde Lula anunciou investimento de R$ 4,67 bilhões para a urbanização de favelas do país. O valor será usado para ações em 49 territórios periféricos de 32 municípios de 12 estados.

‌



Do total de recursos, cerca de R$ 2 bilhões serão destinados a 13 comunidades do estado de São Paulo. Em Osasco, o investimento será de R$ 200 milhões para a Favela da 13, no bairro Jaguaripe, e para a comunidade do Limite, no bairro Santa Maria. A iniciativa prevê 240 novas unidades habitacionais para a Favela da 13 e 194 para a Favela do Limite.

No evento, Lula também assinou o contrato da segunda fase da urbanização da comunidade Jardim Rochdale, em Osasco, historicamente atingida por alagamentos. O local havia sido beneficiado com investimentos anteriores do PAC, agora migrados para o Novo PAC, com destinação de mais de R$ 200 milhões de recursos federais.

No novo contrato, são previstos R$ 82 milhões para a urbanização da comunidade, incluindo a construção de infraestrutura urbana (pavimentação, microdrenagem, macrodrenagem, rede de coleta de esgoto sanitário, rede de abastecimento de água, rede elétrica e de iluminação pública), recuperação ambiental, construção de praça, regularização fundiária, construção de 166 novas moradias e melhorias em 319 unidades habitacionais do local, além de trabalho social com 481 famílias.

Regularização fundiária

O pacote de medidas anunciado por Lula também inclui um projeto de regularização fundiária para as áreas de Rochdale 01, 02 e 03, Chapéu de Couro e Portal D’Oeste. O investimento é de R$ 3,1 milhões, com R$ 3,07 milhões de recursos federais e R$ 30 mil de contrapartida municipal. Isso resultará na titulação de propriedade para 1.230 famílias e benefício para mais de 4.300 pessoas, segundo o governo federal.

Entenda o programa

O Programa Periferia Viva destina, pelo Novo PAC, recursos para melhorias de condições de vida nas periferias urbanas brasileiras. A iniciativa tem a integração de 17 ministérios envolvidos na articulação de políticas.

O Ministério das Cidades, por exemplo, promove obras de urbanização em favelas, palafitas, loteamentos informais que incluem todo o conjunto de necessidades de infraestrutura urbana (saneamento básico, contenção de encostas, sistema viário, iluminação pública), recuperação ambiental, melhorias habitacionais, produção de moradias, regularização fundiária e trabalho social. Os demais ministérios promovem outras ações articuladas para impulsionar a transformação urbana que já está sendo construída.

