Inscrições para o Prouni do segundo semestre começam nesta segunda; veja regras Para as bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal per capita deve ser de até 1,5 salário mínimo Educação|Do R7, em Brasília 30/06/2025 - 07h45 (Atualizado em 30/06/2025 - 07h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os candidatos pré-selecionados não garantem automaticamente a vaga Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - Arquivo

As inscrições para o processo seletivo do Prouni (Programa Universidade para Todos), referente ao segundo semestre de 2025, começam nesta segunda-feira (30) e seguem até as 23h59 do dia 4 de julho. Os interessados devem se inscrever pelo portal Acesso Único, utilizando login gov.br com CPF e senha.

O Prouni é uma iniciativa do governo federal que concede bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50% de desconto na mensalidade) em instituições privadas de ensino superior. Nesta edição, serão ofertadas mais de 338 mil vagas em 887 instituições, distribuídas entre mais de 370 cursos em todo o país.

Para o segundo semestre, o programa oferece 211 mil bolsas: mais de 118 mil integrais e cerca de 93 mil parciais.

Quem pode participar

Podem participar estudantes que tenham realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023 ou 2024, com média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e nota superior a zero na redação. Também é necessário atender aos critérios de renda estabelecidos pelo programa.

‌



Para as bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal per capita deve ser de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277 por pessoa). Para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos (R$ 4.554 por pessoa).

Além disso, os candidatos devem se encaixar em ao menos uma das seguintes situações:

‌



Ter cursado todo o ensino médio em escola pública;

Ter cursado o ensino médio em escola privada com bolsa integral;

Ter estudado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada com bolsa integral;

Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada com bolsa parcial ou sem bolsa;

Ter cursado todo o ensino médio em escola privada com bolsa parcial ou sem bolsa;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública de ensino, no caso de cursos de licenciatura ou pedagogia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Etapas do processo seletivo

Durante o período de inscrição, o candidato deve escolher até duas opções de curso, especificando a instituição de ensino e o turno. É possível optar pela ampla concorrência ou por cotas. A nota de corte para cada curso é atualizada diariamente, permitindo ao candidato alterar suas escolhas até o fim do prazo — valendo sempre a última opção registrada.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 7 de julho. A segunda chamada está prevista para 28 de julho. Quem não for selecionado nas duas primeiras etapas poderá manifestar interesse na lista de espera nos dias 18 e 19 de agosto. O resultado da lista será divulgado em 22 de agosto.

‌



Pré-seleção e comprovação de informações

Os candidatos pré-selecionados não garantem automaticamente a vaga. Será necessário comparecer à instituição de ensino para comprovar as informações declaradas no momento da inscrição, como renda e escolaridade. A convocação para essa etapa segue o cronograma definido no edital.

Se o candidato for aprovado também na ampla concorrência, ocupará essa vaga, liberando a vaga da cota para outro concorrente com pontuação inferior, respeitando o princípio da ampla disputa.

Cotas

O Prouni reserva bolsas para pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. A quantidade de vagas reservadas segue a proporção desses grupos na população do estado, conforme os dados mais recentes do Censo do IBGE. Esses candidatos também devem cumprir todos os demais requisitos do programa.

Critérios de desempate

Em caso de empate na média das notas do Enem, a classificação obedece à seguinte ordem:

Maior nota na redação; Maior nota na prova de linguagens; Maior nota na prova de matemática; Maior nota na prova de ciências da natureza; Maior nota na prova de ciências humanas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp