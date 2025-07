Resultado da primeira chamada do Prouni será divulgado nesta segunda-feira Candidatos poderão consultar lista de aprovados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior Educação|Do R7, em Brasília 07/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edição ofertou mais de 211 mil bolsas parciais e integrais Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A lista de candidatos selecionados na primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) estará disponível nesta segunda-feira (7), no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A próxima convocação está prevista para 28 de julho.

Estudantes pré-selecionados terão até 18 de julho para apresentar a documentação relativa às informações fornecidas no momento da inscrição.

Para isso, deverão comparecer à instituição de ensino para a qual foram selecionados ou realizar o procedimento pela internet, conforme orientação da instituição.

‌



Documentos exigidos:

Identificação do estudante e dos integrantes do grupo familiar;

Comprovante de residência;

Comprovante de rendimentos.

Os documentos devem ser apresentados em versão original. Cópias não serão aceitas, ainda que autenticadas.

‌



Mais de 211 mil bolsas ofertadas

O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50% do valor da mensalidade) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior.

O público atendido inclui estudantes sem diploma de nível superior.

‌



Nesta edição, foram disponibilizadas mais de 211 mil bolsas: cerca de 118 mil integrais e aproximadamente 93 mil parciais.

As oportunidades abrangem mais de 370 cursos, distribuídos em 887 instituições privadas de ensino superior em todo o país.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cursos com maiores ofertas

O curso de administração lidera em número de bolsas, com 13.774 vagas, sendo 9.275 integrais e 4.499 parciais.

Em seguida, aparecem:

Direito: 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais);

Pedagogia: 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais);

Educação física: 8.939 bolsas (6.063 integrais e 2.876 parciais).

Para medicina, foram ofertadas 1.159 bolsas, das quais 988 são integrais e 171 parciais.

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp