Gasolina chega a R$ 6,89 nos postos do DF e surpreende motoristas Sindicombustíveis-DF afirma que não foi comunicado do aumento, que pode chegar a R$ 0,50 para consumidor final Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 03/07/2025 - 17h04 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h06 )

Gasolina fica mais cara no Distrito Federal nesta quinta-feira (3) Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Os motoristas do Distrito Federal foram surpreendidos na manhã desta quinta-feira (3) quando se depararam com a gasolina cerca de R$ 0,50 mais cara. Com isso, o litro do combustível agora chega a R$ 6,89 em alguns postos de Brasília.

A alta, no entanto, não foi avisada previamente e nem justificada, segundo o presidente do Sindicombustíveis-DF (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal), Paulo Tavares.

“Não sabemos ainda a procedência disso. O ajuste vem sendo acima da pauta da Esalq [indicador de preço do etanol hidratado, calculado diariamente pelo Cepea/USP]. Desde ontem as distribuidoras já vêm fazendo reajustes no preço dos combustíveis aos revendedores”, diz o presidente.

No entanto, uma das explicações possíveis é a elevação do anidro, que de acordo com Tavares, já ultrapassa os 0,20 centavos nas últimas duas semanas.

O etanol de anidro é amplamente utilizado como aditivo em combustíveis e compõe 22% da gasolina para melhorar o desempenho e reduzir as emissões de gases poluentes.

Além disso, o Sindicombustíveis informou que foi avisado que o sistema de duto, que traz combustível da Refinaria de Paulínia para o Distrito Federal e Goiás, está em manutenção até o dia 7.

“Não sei se isso também pode estar impactando. Solicitei informações às companhias e ainda não obtive resposta ainda”, completou Paulo Tavares.

Nesta quinta, a AGU (Advocacia-Geral da União) encaminhou um pedido de investigação de possível cartel no país após identificar indícios de práticas anticoncorrenciais na cadeia de abastecimento de combustíveis. Segundo a AGU, há sinais de que distribuidoras e postos de gasolina não estão repassando de forma adequada as reduções de preço feitas pelas refinarias.

A solicitação foi enviada ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a outros órgãos federais.

No início de junho, a Petrobras anunciou uma redução de 5,6% no preço do litro do combustível nas refinarias. Também no mês passado, o Cade condenou sete empresas do Distrito Federal por cartel.

