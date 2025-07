Governo autoriza contratação temporária de 60 servidores para Ibama e Incra; veja cargos Medida foi publicada nesta sexta no Diário Oficial da União; serão 40 vagas para o Ibama e 20 para o Incra Brasília|Do R7 04/07/2025 - 08h45 (Atualizado em 04/07/2025 - 09h31 ) twitter

Serão 40 vagas para o Ibama e 20 para o Incra Ibama/Reprodução - arquivo

O governo federal autorizou a contratação temporária de 60 profissionais para atuarem no Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e no Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). A medida foi publicada em portaria conjunta no Diário Oficial da União desta sexta-feira (4).

Segundo o documento, os profissionais vão atuar em atividades de licenciamento ambiental vinculadas ao Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

As contratações pretendem suprir a necessidade temporária dos órgãos e abrangem profissionais da Engenharia Florestal, Oceanografia, Geologia, Direito, Ciências Sociais, entre outras (veja relação abaixo).

Ao todo, serão 40 vagas para o Ibama e 20 para o Incra. A seleção será feita em processo seletivo simplificado, com provas aplicadas simultaneamente para todas as vagas. A portaria explica que o certame será coordenado pelo Ibama, seguindo as políticas de acessibilidade com vagas para pessoas com deficiências.

A expectativa é que o edital seja publicado em até seis meses. Os contratos poderão ser prorrogados conforme a necessidade de conclusão das atividades ligadas ao Novo PAC.

Veja vagas disponíveis:

Ibama:

Direito - 3

Oceanógrafo - 3

Engenheiro Florestal - 6

Engenheiro Ambiental - 5

Biólogo - 6

Químico ou Engenheiro Químico - 3

Pedagogo - 1

Geólogo - 5

Engenheiro de Minas - 2

Geógrafo - 4

Cientista Social - 2

Incra:

Direito - 3

Engenheiro Ambiental - 2

Geógrafo - 2

Cientista Social - 13

A norma foi assinada pelos ministros Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Luiz Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar).

