Resultado do Sisu será divulgado neste domingo, e matrículas começam na segunda Neste ano, são ofertadas 261.779 vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país Educação|Do R7 26/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São ofertadas 261.779 vagas neste ano Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A chamada regular do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) de 2025 será divulgado neste domingo (26). O programa é a principal maneira de concorrer a vagas ofertadas em instituições públicas de ensino superior.

A partir do resultado, os selecionados devem consultar a instituição de ensino em que foi aprovado para realizar a entrega da documentação. O prazo de matrícula da chamada regular começa na próxima segunda (27).

Neste ano, são ofertadas 261.779 vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país. Destas, ao menos 68 mil são para quem deseja ingressar em licenciaturas, público-alvo do Pé-de-Meia Licenciaturas (saiba mais a seguir).

Documentação

A entrega dos documentos para a matrícula é feito diretamente com a instituição na qual o aluno foi aprovado. Algumas faculdades aceitam a entrega dos documentos de forma online e outras só presencialmente. Por isso, a orientação é que o aluno entre em contato e confira a lista e a maneira de entregar a documentação.

‌



Os documentos mais solicitados são:

RG ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e Carteira Profissional;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Certificado de conclusão do Ensino Médio ou histórico escolar;

Título de eleitor;

Comprovante eleitoral (para aqueles que já votaram);

Comprovante de residência;

Certidão de casamento ou nascimento;

Documento que comprove estar em dia com os serviços militares (para estudantes homens);

Fotos 3×4.

Para os candidatos que passaram pela Lei de Cotas, as instituições também podem solicitar uma autodeclaração Étnico-Racial;

‌



Não passou?

A edição de 2025 terá apenas uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes. Com isso, os inscritos poderão disputar as vagas durante o ano inteiro, participando da seleção uma única vez.

A lista de espera poderá ser utilizada pelas instituições de ensino superior participantes durante todo o ano para o preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

‌



O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31 de janeiro, também pelo Portal Acesso Único.

Vagas

Os estados com mais vagas ofertadas são Minas Gerais (34.049), Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). As universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) são as que oferecem mais vagas: 9.050 e 8.683, respectivamente.

Entre os institutos federais, o do Ceará (IFCE) é o que tem mais vagas (6.022), seguido pelo Instituto Federal de São Paulo, com 5.675, e pelo Instituto Federal da Paraíba, com 2.850.

Pé de Meia

Este ano, os estudantes que resolverem cursar licenciaturas terão um incentivo de R$ 1.050 mensais até o fim do curso.

Segundo o edital, os interessados em receber o apoio financeiro precisam ter participado do Enem, obtido nota igual ou maior do que 650 pontos e escolher um curso presencial de licenciatura por meio de um dos programas do Ministério da Educação: Sisu, Prouni (Programa Universidade para Todos) ou Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), nessa ordem de prioridade.

ACESSE AQUI A PÁGINA OFICIAL DO PROGRAMA

Após isso, se aprovado nos programas, o estudante deve manifestar interesse em receber a bolsa no período de 17 de fevereiro a 30 de março.