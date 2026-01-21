‘A Rússia quer mais é continuar com essa guerra, incentivando os EUA a anexar territórios’, diz especialista Vitelio Brustolin analisa o encontro que vai acontecer entre Putin e Steve Witkoff nesta quinta-feira (22)

O presidente russo, Vladimir Putin, vai se reunir com o enviado dos Estados Unidos nesta quinta-feira (22). A informação foi confirmada pelo Kremlin, mas não especifica onde o encontro vai acontecer. Steve Witkoff tem mantido contato direto com representantes russos e ucranianos para chegar a um acordo que coloque fim à guerra.

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (21), Vitelio Brustolin, pesquisador e professor de relações internacionais, diz que não há nenhum incentivo para a Rússia acabar essa guerra. Pelo contrário, a divisão entre Estados Unidos e Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) pela posse da Groenlândia é benéfica aos interesses de Moscou na Ucrânia.

“A Rússia quer mais é continuar com essa guerra e continuar pressionando a Europa e a Ucrânia a ceder, e incentivando os Estados Unidos a anexar territórios porque é isso que a Rússia tenta fazer na Ucrânia”, explica o especialista”.

