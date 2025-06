Adolescente fica preso ao tentar salvar cães em poço abandonado Equipe especializada realiza resgate técnico e retira jovem e animais sem ferimentos graves Internacional|Do R7 02/06/2025 - 17h34 (Atualizado em 02/06/2025 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adolescente ficou preso em poço com cachorros e precisou ser resgatado Grass Valley Fire Department

Um adolescente de 15 anos precisou ser resgatado por uma equipe especializada após ficar preso em um poço abandonado enquanto tentava salvar os cães da família que haviam caído no local, segundo informações dos bombeiros.

O incidente ocorreu na Grass Valley, na Califórnia (EUA), no último dia 24 de maio, quando o jovem desceu de 5 a 6 metros para socorrer os animais, mas não conseguiu retornar sozinho.

Posted by Nevada County Consolidated FD on Sunday, May 25, 2025

Os bombeiros do condado de Nevada foram acionados rapidamente para o local. Ao chegarem, avaliaram o terreno perigoso e a profundidade do poço, decidindo realizar um “resgate vertical com cordas”, uma técnica complexa que envolve o uso de cordas de nylon, equipamentos de ancoragem e mosquetões.

‌



Após cerca de uma hora de operações cuidadosas, tanto o adolescente quanto os dois cães foram retirados com segurança, sem ferimentos graves. Um vídeo registrou o momento em que um dos cães é içado com um sistema de polias preso à coleira, sendo colocado suavemente no solo, enquanto membros da equipe coordenam a ação e comemoram o sucesso do resgate.

Cachorro é resgatado de poço, em Grass Valley, na Califórnia (EUA) Grass Valley Fire Department

Paramédicos que atenderam o jovem no local confirmaram que ele não se feriu, e os animais foram tratados por leve desidratação. O chefe do Corpo de Bombeiros local, Jason Robitaille, destacou a importância da rápida ação de quem fez a denúncia e elogiou a atuação dos profissionais. Ele também alertou a população sobre os riscos de estruturas abandonadas e reforçou a necessidade de acionar ajuda imediatamente em situações de emergência.

‌



Casos semelhantes já foram registrados, como no Texas em março, quando trabalhadores salvaram um cão preso por dias em um poço sob uma residência.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5