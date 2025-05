Al-Qaeda e ISIS: terroristas exploram caos na África para ampliar ameaça global, diz EUA Relatório aponta que grupos aproveitam instabilidade para expandir operações, recrutar membros e planejar ataques Internacional|Do R7 24/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h00 ) twitter

Burkina Faso, na África, tenta conter expansão de militares islâmicos no continente Reprodução/Mundo Record News

Os grupos terroristas Al-Qaeda e ISIS têm explorado instabilidades em regiões da África e na Síria para expandir suas operações ao redor do mundo, diz o Relatório de Avaliação de Ameaças Mundiais da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, divulgado em maio.

O documento aponta que as afiliadas mais ativas, numerosas e bem equipadas do ISIS e da Al-Qaeda estão concentradas na África, onde os grupos aproveitam a instabilidade local para planejar ataques. Embora o foco dessas afiliadas seja regional, algumas utilizam a infraestrutura do continente como base para planejar ações em outras partes do mundo.

Na Somália, uma afiliada atua como um centro crucial para as operações globais do ISIS, incluindo planos de ataques no Ocidente. Na região do Sahel e na África Ocidental, ramificações do grupo estão expandindo seu alcance operacional e fortalecendo suas capacidades de ataque.

Já a Al-Qaeda, por meio do grupo al-Shabaab, também na Somália, representa a maior ameaça direta às forças norte-americanas no continente. O al-Shabaab busca adquirir armamentos dos Houthis, do Iêmen, para uso em suas operações, segundo os EUA.

No Oriente Médio, o ISIS enfrenta desafios, como perdas de liderança em ações de forças norte-americanas e iraquianas. Entre o final de 2024 e o início de 2025, 14 membros do grupo, incluindo um vice-líder e o integrante responsável pelo desenvolvimento de armas químicas, foram mortos no oeste do Iraque.

No entanto, a libertação de prisioneiros do ISIS, decorrente da ofensiva do grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) na Síria, pode compensar essas perdas e fortalecer o grupo. Com a queda do regime de Bashar al-Assad, tanto ISIS quanto Al-Qaeda começaram a buscar maior liberdade de movimento e acesso a recursos operacionais

Ações globais e propaganda

O relatório destaca que os grupos utilizam as operações militares de Israel na Faixa de Gaza como ferramenta de propaganda para galvanizar suas redes globais, recrutar novos membros, arrecadar fundos e inspirar ataques contra alvos judaicos, nos EUA e na Europa.

Além disso, ambos os grupos estão investindo em tecnologias comerciais, como drones (UAVs) e inteligência artificial, para aprimorar suas capacidades de armamento.

O ISIS tem intensificado o uso de redes sociais para coordenar ataques e inspirar ações terroristas, especialmente após perdas de liderança no Oriente Médio. O grupo ISIS-Khorasan, ativo no Afeganistão e Paquistão, demonstrou capacidade de realizar ataques de alto impacto, como os atentados em Kerman, no Irã, em janeiro de 2024, e em Moscou, na Rússia, em março do mesmo ano.

A Al-Qaeda, por sua vez, enfrenta dificuldades para retomar sua capacidade de planejar ataques globais desde a morte de Ayman al-Zawahiri, em 2022, sem um sucessor oficial nomeado.

O líder interino, Sayf al-Adl, baseado no Irã, não conseguiu revitalizar os esforços de ataques externos do grupo. Ainda assim, a Al-Qaeda continua a inspirar ataques no Ocidente e explora conflitos no Oriente Médio, como em Gaza, para amplificar sua propaganda.

Na Península Arábica, a Al-Qaeda mantém a intenção de atacar os EUA, como evidenciado pelo ataque de 2019 que matou três militares americanos na Estação Aérea Naval de Pensacola.

