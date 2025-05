Ataque de homem-bomba contra ônibus escolar mata três crianças no Paquistão

Um ataque de um homem-bomba deixou cinco mortos no Paquistão nesta quarta-feira (21). O homem atingiu um ônibus escolar do exército paquistanês na cidade de Khuzdar.



Das vítimas, três eram crianças. Representantes do governo paquistanês condenaram a violência e culparam a Índia, que negou prontamente as acusações. Os países vivem um momento de tensões em alta após ataques mútuos na fronteira .