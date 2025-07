Alasca sugere construção de ‘Alcatraz dos ursos’ para prender imigrantes Centro de detenção seria construído em uma área remota cercada por animais selvagens Internacional|Do R7 04/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h00 ) twitter

A "Alcatraz dos ursos" vai ser seguir os moldes da "Alcatraz dos jacarés" (foto) Reprodução/X/@AGJamesUthmeier

O governo do Alasca, nos Estados Unidos, sugeriu a possibilidade de instalar um centro de detenção para imigrantes em uma região remota do estado, cercada por ursos.

A proposta veio à tona logo após a Flórida anunciar a abertura do chamado “Alcatraz dos jacarés”, um centro de detenção de migrantes localizado em uma pista de pouso afastada nos Everglades, área conhecida por sua fauna selvagem.

Em comunicado exibido no programa “The Ingraham Angle”, da Fox News, representantes do Alasca afirmaram: “Não temos jacarés, mas temos muitos ursos. Não estou ciente de planos para uma versão do Alasca do Alcatraz dos jacarés.” A declaração faz referência à iniciativa da Flórida, que tem atraído atenção nacional e críticas de organizações de direitos civis.

‌



O centro da Flórida, projetado para abrigar até 5.000 pessoas, utiliza o isolamento natural e a presença de animais selvagens como medidas de segurança contra fugas. A unidade está estimada em cerca de US$ 450 milhões (cerca de R$ 2,4 bilhões) anuais em custos operacionais e foi autorizada pelo governo estadual com base em poderes de emergência.

‌



O local contará com apoio da Guarda Nacional e agentes treinados em cooperação com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS).

‌



A sugestão de replicar o modelo em outros estados foi reforçada por Stephen Miller, assessor da Casa Branca, que convocou governadores republicanos a construir novos centros de detenção para migrantes em suas regiões.

“Se você é governador de um estado republicano, ligue para o DHS e trabalhe conosco para construir instalações em seu estado”, disse Miller.

Durante visita ao “Alcatraz dos jacarés”, o ex-presidente Donald Trump elogiou a escolha do local, destacando seu isolamento e a presença de animais como obstáculos naturais a possíveis fugas.

A instalação é parte de uma estratégia mais ampla, defendida pelo governo Trump, de ampliar as operações de deportação em massa e endurecer políticas migratórias.

A iniciativa, no entanto, tem provocado protestos de entidades defensoras dos direitos dos imigrantes e organizações civis. Grupos como Sanctuary of the South criticam o elevado gasto público com a construção de novos centros de detenção, argumentando que essas medidas apenas reforçam a separação de famílias e agravam as condições de vida dos detidos.

Segundo autoridades, a unidade na Flórida receberá pessoas detidas tanto pela polícia estadual, quanto por agentes de imigração transferidos para custódia estadual. Os custos diários por detento giram em torno de US$ 245, e há expectativa de que parte desse valor seja reembolsada pelo governo federal por meio de fundos emergenciais.

O centro opera sob administração da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida, que declarou situação de emergência migratória para agilizar a construção e contratação de pessoal. Já no Alasca, a ideia segue em discussão, sem previsão de implementação.

