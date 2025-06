Amazônia peruana pode nunca mais se regenerar após exploração ilegal de ouro Novo estudo aponta perda de umidade como barreira invisível à recuperação ambiental após atividades garimpeiras Internacional|Do R7, em Brasília 03/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exploração de ouro pode ter prejudicado permanentemente a Amazônia peruana Presidência do Conselho de Ministros do Peru/Divulgação

Pesquisadores identificaram um obstáculo até então negligenciado na regeneração das florestas da Amazônia peruana após a mineração de ouro: o desaparecimento da água do solo.

A descoberta, publicada no site da revista Nature, ajuda a explicar por que áreas desmatadas não voltam a se recuperar, mesmo com tentativas de reflorestamento.

Segundo a equipe, liderada pela cientista Abra Atwood, do Woodwell Climate Research Center, a prática da mineração por sucção altera profundamente a estrutura da terra.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Diferente de métodos de escavação, essa técnica utiliza jatos d’água de alta pressão para soltar o solo e separar o ouro, arrastando junto a camada rica em nutrientes. No lugar, formam-se grandes montes de areia e lagoas rasas.

‌



Esses montes, semelhantes a dunas, deixam de reter água, permitindo que a chuva escoe rapidamente e dificultando a sobrevivência de novas plantas.

Os dados de sensores instalados nas áreas mineradas mostram que o solo seco atinge temperaturas próximas a 60 °C, criando um ambiente hostil para qualquer tipo de vegetação.

‌



“É como plantar uma árvore em um forno”, comparou Josh West, geocientista da Universidade do Sul da Califórnia (USC) e coautor do estudo. “Mesmo onde houve replantio, as mudas não conseguem sobreviver.”

O grupo utilizou drones, sensores térmicos e imagens de resistividade elétrica para comparar o comportamento do solo em áreas afetadas e em florestas preservadas.

‌



A diferença é marcante: nos terrenos modificados, a água infiltra até cem vezes mais rápido, mas evapora com igual velocidade. As raízes não conseguem se desenvolver, e o calor agrava o estresse das plantas.

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Projeto do CBA quer garantir a cadeia produtiva do Curauá para dinamizar a indústria e o comércio de fibra de origem amazônica Projeto do CBA quer garantir a cadeia produtiva do Curauá para dinamizar a indústria e o comércio de fibra de origem amazônica

Fronteira do Peru com Brasil e Bolívia

A pesquisa analisou dois locais na região de Madre de Dios, fronteira do Peru com Brasil e Bolívia, onde o garimpo causou destruição de larga escala. Entre 1980 e 2017, mais de 95 mil hectares de floresta desapareceram, área equivalente a sete cidades do porte de São Francisco, nos Estados Unidos.

Além de comprometer a biodiversidade, o avanço da mineração afeta diretamente comunidades indígenas e reservas ambientais, como a de Tambopata. Na escala amazônica, estima-se que a extração de ouro represente cerca de 10% do desmatamento.

O grupo sugere medidas práticas para estimular a regeneração: nivelar os montes de areia e recompor o relevo próximo ao lençol freático pode aumentar a retenção de umidade e melhorar as condições para o crescimento das árvores. Embora a erosão natural possa contribuir ao longo do tempo, o processo é lento demais diante da degradação contínua.

“A floresta amazônica não tem substituto”, alertou West. “Trata-se de um sistema vital e único. Ignorar sua fragilidade é um risco que não podemos correr.”

A equipe envolveu especialistas de instituições como a Universidade Columbia, a Universidade Estadual do Arizona e a Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. O estudo reforça a necessidade de repensar estratégias de recuperação ambiental em áreas degradadas por mineração.

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp