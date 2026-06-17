Americana é julgada por posse ilegal de cervo e desabafa: ‘Ele é meu bebê’ Mulher encontrou o animal em uma floresta em 2019 e se recusa a devolvê-lo às autoridades de conservação de vida selvagem

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cammy Lowe, de Nova Jersey, foi considerada culpada por manter ilegalmente um cervo que encontrou na floresta em 2019.

Apesar de orientada a deixar o cervo na floresta, Lowe decidiu levá-lo para casa e o nomeou Rudy.

Autoridades tentaram negociar a entrega do cervo, mas Lowe recusou, resultando em um julgamento onde foi considerada culpada.

Lowe lançou uma campanha no GoFundMe para cobrir despesas legais, afirmando que o cervo escapou do celeiro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mulher criou uma campanha para cobrir despesas legais Reprodução/GoFundMe

Uma mulher de Nova Jersey, nos Estados Unidos, foi considerada culpada de manter um cervo ilegalmente. Cammy Lowe encontrou o filhote na floresta em 2019, ao lado de outro animal, que parecia sua mãe, morto. Ela então decidiu levá-lo para casa e deu-lhe o nome de Rudy.

A americana afirma que, na época, tentou contato com organizações de resgate animal e foi orientada a deixar o cervo na floresta, mas não concordou com a sugestão.

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Em 2024, um tenente da Polícia de Conservação de Peixes e Vida Selvagem do estado visitou a propriedade de Lowe após receber uma denúncia anônima de que ela mantinha um animal selvagem em casa. O agente emitiu uma notificação de apreensão, mas a mulher se recusou a entregar o animal.

Imagens da câmera corporal da autoridade mostraram Lowe resistindo em libertar Rudy. Em vídeo exibido durante o julgamento, ela diz ao policial: “Vou começar a chorar. Ele é meu bebê e o levarei para o Canadá, se for preciso”.

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Desde então, autoridades tentaram negociar a entrega do animal e chegaram a oferecer acordo judicial de multa de US$ 100 em troca da entrega do cervo, mas a mulher não concordou e tentou solicitar uma autorização à Unidade de Permissões de Vida Selvagem para manter Rudy legalmente. Como não obteve sucesso, o caso foi ao tribunal.

Recentemente, um juiz considerou Lowe culpada de posse ilegal de animal, interferir no resgate do animal e castrar o cervo ilegalmente. Ela também se recusa a revelar a localização atual de Rudy e diz que ele escapou do celeiro.

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“Você sabia que pode ir para a cadeia por salvar a vida de um animal?”, escreveu a mulher em uma campanha no site GoFundMe para ajudá-la com as despesas legais. “Durante anos, cuidei silenciosamente de Rudy, dando-lhe um lar seguro e amoroso. Mas, no ano passado, alguém me denunciou por manter um cervo em cativeiro, e passei o último ano e meio entrando e saindo do tribunal.”

“O caso ainda está em andamento e as despesas legais estão se acumulando. Rudy não está mais comigo — ele escapou do celeiro há algum tempo —, mas ainda estou enfrentando as consequências de tentar salvar sua vida.”

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